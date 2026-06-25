"Głęboka zależność od Chin". Szykuje się wojna handlowa?

Jeszcze kilka lat temu Chiny były dla Europy przede wszystkim źródłem tanich produktów, głównie mniej skomplikowanych. Dziś coraz częściej postrzegane są jako gospodarczy rywal i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego Starego Kontynentu.
Szczególne obawy budzi dominacja Pekinu w obszarze surowców krytycznych - zależność, która przypomina wcześniejsze uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu.
Wojciech Jakóbik, założyciel Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, zauważa w rozmowie z TVN24+, że Europejczycy przez lata opierali się na dostawach gazu z Rosji, który w tabelkach wyglądał na najtańszy. - Trwało to do momentu, gdy gaz został wykorzystany jako broń przeciwko Europie - zauważa.
- Dzisiaj Europejczycy budzą się w sytuacji głębokiej zależności od Chin w zakresie surowców krytycznych, metali ziem rzadkich oraz komponentów zielonych technologii. W niektórych obszarach Chińczycy kontrolują nawet około 90 procent rynku. Zrzucenie tej zależności będzie znacznie trudniejsze niż odejście od rosyjskich surowców - dodaje.
Także Konrad Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich podkreśla w rozmowie z TVN24+, że choć analogia do Rosji jest częściowo trafna, skala zależności od Chin jest znacznie większa. - Rosja w zasadzie dążyła do dominacji w kilku segmentach sektora energetycznego, będąc partnerem ekonomicznie dużo słabszym od UE. Chiny są państwem, które zdołało rozwinąć, a miejscami zdominować kluczowe łańcuchy dostaw, w tym sektory wysoko innowacyjne, jak fotowoltaika, usługi cyfrowe czy robotyka. Z kolei w dostawach przetworzonych surowców ziem rzadkich można mówić o pozycji monopolistycznej - zwraca uwagę.
W odpowiedzi na rosnące obawy Europa coraz częściej sięga po narzędzia, które wcześniej bardziej kojarzyły się z Waszyngtonem niż z Brukselą. Komisja Europejska nakłada cła na część chińskich produktów, prowadzi dochodzenia dotyczące subsydiów i ogranicza dostęp chińskich firm do niektórych zamówień publicznych.
Choć o pełnowymiarowej wojnie handlowej, na wzór tej prowadzonej przez Waszyngton i Pekin, wciąż trudno mówić, w europejskich stolicach coraz częściej pada pytanie nie o to, czy relacje gospodarcze z Chinami będą się zaostrzać, lecz jak daleko zajdzie ta konfrontacja.