Limit cen rosyjskiego gazu. Jest porozumienie państw Unii Europejskiej

Porozumienie w sprawie cen rosyjskiego gazu

Trzech urzędników UE powiedziało, że Niemcy - które były sceptycznie nastawione do limitu cen - zagłosowały w poniedziałek za poparciem porozumienia Unii Europejskiej w sprawie limitu cen gazu, mimo że wyraziły obawy co do wpływu tej polityki na zdolność Europy do przyciągania dostaw gazu na konkurencyjnych cenowo rynkach światowych.