Polak na czele unijnego zespołu w sprawie magazynowania gazu

Buzek na czele, Krasnodębski w zespole

Europoseł Krasnodębski powiedział PAP, że to ważna kwestia z uwagi na to, iż wiele krajów nie magazynowało dotychczas energii.

- Polska ma swoje własne regulacje, podobnie jak jeszcze dwa inne państwa. (...) Prace będą reakcją na to, co się obecnie dzieje w Europie. (...) Popieramy propozycję z zastrzeżeniem, że nie jest tak, że decyzje Brukseli są zawsze najlepsze. W tej sytuacji jednak prawdopodobnie jest to konieczne. Jest to propozycja wyjściowa. Na razie PE reaguje na nią pozytywnie, zobaczymy jak zareagują poszczególne państwa UE - zaznaczył.