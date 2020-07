Głośna ucieczka i ogromne przelewy. Nowe ustalenia w sprawie byłego prezesa Nissana

Były prezes Nissana Carlos Ghosn przelał w ubiegłym roku 862,5 tysiąca dolarów na konta firmy należącej do jednego z mężczyzn, który miał mu pomóc w ucieczce z aresztu domowego w Japonii do Libanu - ustalili amerykańscy śledczy.

W grudniu Peter Taylor wraz z ojcem - Michaelem, weteranem sił specjalnych Armii US i doradcą ds. bezpieczeństwa, mieli pomóc oczekującemu na proces w Japonii twórcy sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi w jego głośnej ucieczce do Bejrutu .

Oskarżany o wieloletnie nadużycia finansowe Carlos Ghosn posiada obywatelstwo Libanu, który to kraj nie zawarł umowy ekstradycyjnej z Japonią. Były prezes Nissana nigdy nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i wielokrotnie twierdził, jakoby padł ofiarą "spisku" japońskich dyrektorów koncernu.

Od tygodni w zakładzie karnym

Zatrzymani przez amerykańskie służby Michael i Peter Taylorowie od ponad sześciu tygodni przebywają w zakładzie karnym w hrabstwie Norfolk w Massachusetts. W placówce tej odnotowano dotychczas 36 przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19 - odnotowuje agencja Reutera. Mężczyźni starają się uniknąć ekstradycji do Japonii. Ich prawnicy kwestionują zasadność aresztowań i zabiegają o zwolnienie za kaucją.

Zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi przez amerykańską prokuraturę we wtorek czasu lokalnego w sądzie federalnym w Massachusetts, Ghosn dokonał w październiku ubiegłego roku dwóch przelewów ze swojego paryskiego konta bankowego na rzecz firmy Promote Fox kierowanej przez Petera Taylora i jego brata, na kwoty 540 tys. i 322,5 tys. dolarów. Zdaniem prokuratury wskazuje to, że zatrzymani dysponują środkami umożliwiającymi im ucieczkę w razie zwolnienia ich z aresztu.

Jeszcze we wtorek amerykański sędzia Donald Cabell odrzucił wniosek o unieważnienie nakazów aresztowania, na podstawie których zatrzymano mężczyzn zamieszanych w ucieczkę Ghosna z Japonii. Sąd nie podjął jednak na razie decyzji co do ich wniosku o zwolnienie za kaucją.