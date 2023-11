Gigant liczy straty po wielkim przejęciu

czytaj dalej

Trwa akcja wymiany liczników prądu. Do końca tego roku firmy energetyczne muszą zainstalować nowoczesne urządzenia z funkcją zdalnego odczytu u przynajmniej 15 procent klientów. Jak zapewniają spółki w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes, nie będzie z tym problemu. Jednocześnie, jak zauważa we wtorkowym artykule "Rzeczpospolita", "rywalizacja idzie o duże pieniądze", co wywołuje konflikt dwóch głównych dostawców.