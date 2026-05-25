Ze świata Tydzień kluczowych danych: inflacja, sprzedaż i Bliski Wschód na radarze rynków

Tydzień rozpoczniemy od danych Głównego Urzędu Statystycznego o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w tym okresie o 3,5 proc. w skali roku. Natomiast w skali miesiąca o 0,6 proc.;

Zakres prognoz jest jednak szeroki.

Ekonomiści Erste BP spodziewają się mocniejszego wyhamowania dynamiki - do 1,5 proc. rdr ."Na podstawie badania wydatków kartowych klientów naszego banku szacujemy, że po gwałtownym wzroście sprzedaży w marcu, o 8,7 proc. rdr, w kwietniu jej dynamika odreagowała, spowalniając do 1,5 proc. rdr. Inne ośrodki analityczne również spodziewają się spowolnienia wzrostu sprzedaży, choć mocno różnią się w opiniach o jego skali" - ocenili analitycy Erste BP.

Inflacja w Polsce

Z punktu widzenia polityki pieniężnej w Polsce istotny będzie szybki szacunek wskaźnika cen i towarów konsumpcyjnych w maju, który GUS opublikuje w piątek. Pełne dane urząd przedstawi 15 czerwca. W kwietniu wskaźnik CPI wyniósł 3,2 proc. rdr i 0,6 proc. mdm.

"Oczekujemy, że inflacja wzrosła z 3,2 proc. rdr w kwietniu do 3,7 proc. rdr w maju, głównie za sprawą efektu bazy statystycznej w cenach paliw" - prognozują ekonomiści Erste BP.

Na konferencji po majowym posiedzeniu RPP prezes NBP Adam Glapiński ocenił, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych wzrosło od poprzedniego posiedzenia Rady. Glapiński wskazywał wówczas, że warunkiem rozważania podwyżek stóp jest sytuacja, w której projekcje NBP pokazują utrzymywanie się inflacji poza pasmem dopuszczalnych odchyleń od celu, tj. powyżej 3,5 proc. rdr.

Stopa bezrobocia

W tym tygodniu poznamy także kwietniowy biuletyn statystyczny, a wraz z nim szacunek stopy bezrobocia, która według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spadła do 6,0 proc. z 6,1 proc. w marcu. GUS opublikuje je we wtorek.

Dane o sprzedaży detalicznej i biuletyn uzupełnią obraz koniunktury w polskiej gospodarce na początku drugiego kwartału, po opublikowanych w ubiegłym tygodniu odczytach za kwiecień. Ekonomiści Banku Millennium wskazują, że dotychczasowe dane nie zmieniają oczekiwań co do ścieżki wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach.

Wyniki spółek giełdowych

Z kolei na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w najbliższych dniach szereg spółek opublikuje swoje dane finansowe, w tym:

GTC, GPW,

Cloud Technologies,

Compm

PGE,

Pracuj,

Archicom,

Huuuge,

Bloober,

Śnieżka,

Asseco Poland,

Captor,

Creepy Jar,

Atende,

Wittchen,

Enter Air,

CD Projekt,

Wielton,

Mo-Bruk,

Diagnostyka,

Voxel,

Echo,

Orlen,

Ailleron,

Unibep,

Pekabex.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Na rynku światowym, inwestorzy w najbliższych dniach będą analizowali rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poniedziałek to 87. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni.

Rozmowy o trwałym pokoju utknęły jednak w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia. Cieśnina Ormuz, kluczowy szlak transportu ropy i gazu z regionu Zatoki Perskiej, w dużej mierze nadal pozostaje zablokowana.

Z danych makroekonomicznych w najbliższych dniach kluczowy będzie zestaw danych z USA, zawierający drugi szacunek wzrostu PKB w I kw., dane o wydatkach i dochodach osobistych oraz szacunek inflacji PCE w kwietniu.

Gwałtowny wzrost cen paliw i innych surowców spowodowany konfliktem w Iranie odbija się echem na całej światowej gospodarce - nastroje konsumentów w Stanach Zjednoczonych spadły do rekordowo niskiego poziomu, a przedsiębiorstwa na całym świecie wyrażają obawy związane z kosztami.

Kierunek polityki amerykańskiego banku centralnego

W USA w nadchodzącym tygodniu uwagę zwrócą też publiczne wystąpienia kilku przedstawicieli Fed - głos zabiorą m. in. John Williams, Philip Jefferson, Neel Kashkari i Alberto Musalem. Inwestorzy będą uważnie analizować ich wypowiedzi pod kątem ewentualnych obaw dotyczących długoterminowych perspektyw inflacji w związku z utrzymującymi się ograniczeniami podaży, spowodowanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie.

W Europie uwagę zwrócą publikowane w czwartek wskaźniki ESI, mierzące koniunkturę w krajach UE.

Kluczowym dniem w strefie euro będzie jednak piątek - rynek pozna wówczas wstępne dane dotyczące inflacji z czterech największych gospodarek regionu: Niemiec, Francji, Hiszpani i Włoch. Mogą one wskazywać na szybszy wzrost cen konsumpcyjnych napędzany przez ceny energii.

W tym tygodniu decyzje ws. stóp procentowych podejmą banki centralne Węgier i Nowej Zelandii.

Kondycja strefy euro

W czwartek Europejski Bank Centralny opublikuje protokół z kwietniowego posiedzenia, na którym Rada Prezesów utrzymała stopy procentowe bez zmian.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzednich pięciu posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian, a we wcześniejszym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

