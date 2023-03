Elon Musk kontra William Shatner. "Nie powinno być podwójnych standardów dla celebrytów"

"Hej, Elonie Musku, o co chodzi z tym zniknięciem niebieskich znaczków, jeśli za nie nie zapłacimy? Jestem na Twitterze od piętnastu lat i oddaję moje zabawne myśli za nic. Teraz chcesz mi powiedzieć, że będę musiał płacić za coś, co dane mi było za darmo? Co to ma znaczyć?" – napisał w tweecie aktor William Shatner, którego obserwuje 2,5 miliona osób.