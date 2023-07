Twitter grozi pozwem firmie Meta. Elon Musk komentuje

Twitter zagroził, że pozwie Meta Platforms w związku z uruchomieniem nowej platformy Threads - poinformował serwis Semafor, powołując się na pismo wysłane do dyrektora generalnego firmy Meta Marka Zuckerberga przez prawnika Twittera Alexa Spiro. Mikroblogowa platforma koncernu Meta ma rywalizować z Twitterem.

Meta, która uruchomiła Threads w środę, 5 lipca, ma już ponad 30 milionów zarejestrowanych użytkowników. Spiro w swoim liście oskarżył firmę Meta o zatrudnianie byłych pracowników Twittera, którzy "mieli i nadal mają dostęp do tajemnic handlowych Twittera i innych wysoce poufnych informacji".

Elon Musk komentuje

Właściciel Twitter Inc. Elon Musk w odpowiedzi na wpis z wiadomością o groźbie pozwu napisał, że "rywalizacja jest w porządku, oszukiwanie nie".

Dziennik "The New York Times" pisał wcześniej, że koncern Zuckerberga przyspieszył uruchomienie aplikacji, by wykorzystać problemy Twittera, który w ostatnim czasie ograniczył użytkownikom korzystanie z aplikacji ze względu na walkę z botami.