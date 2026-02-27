Duża linia odwołuje loty do Teheranu

Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej Źródło: TVN24, Reuters

Poza tymi tureckimi liniami, loty do Teheranu ze Stambułu odwołały także dwie irańskie linie lotnicze.

Turkish Airlines odwołały również cztery loty zaplanowane na sobotę, ale sześć nie zostało anulowanych.

Napięcie związane z programem nuklearnym

AFP zaznacza, że władze Turcji nie skomentowały w piątek sytuacji wokół Iranu i nie wydały żadnych konkretnych zaleceń dla tureckich podróżnych, którzy chcieliby się tam udać.

Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie związane z programem nuklearnym Iranu. Ostatnia runda rozmów między delegacjami z Teheranu i Waszyngtonu w Genewie zakończyła się w czwartek bez przełomu, tymczasem USA wzmacniają swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie.

Opracowała Alicja Skiba/akr