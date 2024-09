Turecki rząd szuka sojuszników poza Europą

czytaj dalej

Zakończyły się prace nad projektem ustawy poprawiającej rozliczenia prosumentów - poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że we wrześniu projekt trafi na posiedzenie Rady Ministrów, a następnie do Sejmu. Zgodnie z obecnym projektem zwrot nadpłat w systemie net-billing będzie podwyższony z 20 proc. do 30 proc.