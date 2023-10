Turecki bank centralny podnosi stopy procentowe. O 500 punktów bazowych

Turecki bank centralny (CBRT) podjął w czwartek decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Główna stopa poszła w górę o 500 punktów bazowych do 35 procent. To piąta z rzędu podwyżka stóp procentowych nad Bosforem. Agresywne zacieśnienie polityki monetarnej ma pomóc w zwalczeniu szalejącej inflacji.

Inflacja w Turcji

Jak podaje Reuters, komitet ds. polityki finansowej tureckiego banku centralnego powtórzył, że jest gotowy do dalszego podwyższania stóp procentowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystko po to, aby ograniczyć inflację, która we wrześniu osiągnęła 61,5 proc. Oczekuje się, że wzrost cen przyspieszy w przyszłym roku.