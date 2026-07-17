Nieruchomości w tym kraju coraz popularniejsze. Dzięki wojnie
Jednocześnie inwestycje obywateli Turcji w nieruchomości za granicą - które w 2025 roku osiągnęły rekordowy poziom 2,6 mld dolarów - w ostatnich miesiącach spadły. W styczniu kwota ta wzrosła o 44,4 proc., w lutym o 18,4 proc., ale po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran przeprowadzonym ostatniego dnia tego miesiąca zakupy zagranicznych nieruchomości przez Turków spadły.
W rezultacie łączna wartość inwestycji obywateli Turcji w nieruchomości za granicą w okresie od marca do maja spadła o 26 proc., podczas gdy inwestycje cudzoziemców w nieruchomości w Turcji odnotowały wzrost. Nierezydenci wydali w tym okresie 590 mln dolarów na zakup nieruchomości w Turcji.
Inwestycje obywateli Turcji
Bayram Tekce, prezes Stowarzyszenia Eksporterów Usług w Zakresie Nieruchomości (GIGDER) z siedzibą w Stambule, powiedział agencji Anadolu, że w ostatnich latach obywatele Turcji tradycyjnie inwestowali w zagraniczne nieruchomości - zwłaszcza w Dubaju i Grecji - jednak wojna w rejonie Zatoki Perskiej oraz postawa Aten wobec Ankary negatywnie wpłynęły na te inwestycje.
Tekce zaznaczył, że obywatele Rosji kupili w Turcji więcej nieruchomości niż w roku ubiegłym, co wynika z usprawnienia procedur ułatwiających cały proces.
Skąd pochodzą inwestorzy?
Cytowany przez turecki dziennik Burak Ustaoglu, ekspert rynku nieruchomości, dodał, że w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie nieruchomościami w Turcji wykazują zwłaszcza inwestorzy z krajów Zatoki Perskiej, Rosji, Azerbejdżanu i Kazachstanu.