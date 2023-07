Niemal pół miliona ludzi wyjechało z Turcji

W 2022 roku odnotowano wzrost emigracji z Turcji o 62 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Rosjanie byli w ubiegłym roku najliczniejszym narodem imigrującym do Turcji - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Tureckiego Instytutu Statystycznego (TUIK).

Liczba osób opuszczających w 2022 roku Turcję wyniosła niemal 467 tys. Ponad połowę z nich - 56 proc. - stanowili mężczyźni. W grupie tej znalazło się 140 tys. obywateli Turcji i ponad 327 tys. osób innych narodowości. Niemal 29 proc. to osoby w wieku od 20 do 29 lat. Największy wskaźnik emigracji odnotowano w największej metropolii kraju - Stambule. Jeśli chodzi o liczbę osób przyjeżdzających do Turcji, w roku ubiegłym spadła ona o ponad 32 proc. i wyniosła 494 tys. ludzi. 25 proc. z imigrantów stanowili Rosjanie, 8 proc. Ukraińcy, 6,5 proc. Irańczycy, a nieco ponad 5 proc. Afgańczycy. Problem emigracji - w szczególności ludzi młodych i wykształconych - był jednym z ważniejszych tematów majowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Turcji.