Bank centralny całkowicie zmienił kurs. Waluta w tarapatach

Jak podaje BBC, dwóch najbardziej znanych na świecie miliarderów technologicznych – Elon Musk i Mark Zuckerberg – we wpisach w mediach społecznościowych odnieśli się do "walki w klatce" między nimi. "Jestem gotowy" - napisał Musk, na co Zuckerberg odpisał: "wyślij mi lokalizację".