Turcja otworzyła gigantyczny most wiszący nad cieśniną Dardanele

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan otworzył w piątek potężny most wiszący przez turecką cieśninę Dardanele. Most Canakkale 1915, łączący europejskie i azjatyckie wybrzeże, został wybudowany przez tureckie i południowokoreańskie firmy. Cała inwestycja kosztowała 2,5 miliarda euro.

Most ma najdłuższe środkowe przęsło, biorąc pod uwagę inne tego typu konstrukcje na świecie. Jego długość to 2023 metry. Wieże mają wysokość 318 metrów, a całkowita długość mostu przekracza 4,5 kilometra.

Most Canakkale 1915

Prace nad projektem rozpoczęły się w marcu 2017 roku, a w jego budowę było zaangażowanych ponad 5 tys. pracowników. To czwarty most łączący europejskie i azjatyckie wybrzeże Turcji, obok trzech zbudowanych w Stambule.

Agencja Reutera wskazała, że wielkie projekty infrastrukturalne to główne osiągnięcia Erdogana od czasu dojścia do władzy w 2002 roku jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AK). Wymieniono m.in. nowe lotnisko w Stambule, tunele kolejowe i drogowe pod cieśniną Bosfor oraz most nad nią.