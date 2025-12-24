Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent

Dziury w ziemi w Turcji Źródło: Reuters

- Wprowadzając nową stawkę płacy, dotrzymujemy obietnicy, że nie pozwolimy, aby inflacja zmiażdżyła naszych pracowników - wyjaśnił turecki minister pracy i polityki społecznej Vedat Isikhan, cytowany przez dziennik "Daily Sabah".

Najniższa krajowa w 2026 rok

Dodał, że nowa miesięczna płaca minimalna będzie wynosić w 2026 roku 28 075 lir tureckich (ok. 2350 zł). W 2025 roku płaca minimalna wynosiła w Turcji 22 104 liry (ok. 1850 zł).

Wzrost najniższej krajowej oznacza, że całkowity koszt dla pracodawców wyniesie około 36 054 liry (ok. 3000 zł) na pracownika miesięcznie. Obecny całkowity koszt dla pracodawców wynosi 30 621 lir (ok. 2550 zł) - napisał portal Turkiye Today.

Płaca minimalna w Turcji

Największa podwyżka minimalnego wynagrodzenia w Turcji w ciągu ostatnich sześciu lat nastąpiła w 2024 r. i wyniosła 49,1 proc. W 2020 r. płaca minimalna w Turcji wynosiła 2324 liry tureckie - przypomniały tureckie media.

Podjęcie decyzji nastąpiło po trzecim posiedzeniu komisji ds. ustalania płacy minimalnej, organu odpowiedzialnego za ustalanie krajowej płacy minimalnej. Komisja składa się z 15 członków – po pięciu przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników.

Walka z inflacją

Zdaniem ekonomistów, podwyżka najniższej krajowej, która dotyczy około 9 mln pracowników i jest postrzegana jako punkt odniesienia dla wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym, może spowodować wzrost inflacji w nadchodzących miesiącach - zauważyła agencja Reuters.

Chociaż Turcja od lat zmaga się z wysoką inflacją, jej roczna stopa spadła w listopadzie do 31,1 proc., najniższego poziomu od czterech lat. Wiceprezydent kraju Cevdet Yilmaz oświadczył we wtorek, że priorytetem rządu na rok 2026 jest jej obniżenie poniżej 20 proc.

