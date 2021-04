Ma połączyć Morze Czarne z Morzem Marmara. Powstanie Kanał Stambulski

Turcja wkrótce przeprowadzi przetarg na prace przy Kanale Stambulskim - zapowiedział w środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Ma być to 45-kilometrowa droga morska równoległa do szlaku przez cieśninę Bosfor. Pierwsze prace rozpoczną się latem.

Poprowadzony w europejskiej części Turcji, na zachód od Stambułu kanał ma połączyć Morze Czarne z Morzem Marmara. Koszt przekopu, przez który ma przepływać do 185 statków dziennie, szacuje się na 9,2 mld dolarów, jego budowa ma się zakończyć w 2025-26 roku.

Krytyka inwestycji

Turcja będzie kontynuowała ten projekt, niezależnie od krytyki - podkreślił Erdogan, przemawiając do parlamentarzystów swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Prezydent Turcji nazwał budowę Kanału Stambulskiego "największym i najbardziej strategicznym w naszym państwie projektem związanym z infrastrukturą" i podkreślił, że przyczyni się on do rozbudowy jednego z najważniejszych handlowych szlaków morskich świata - relacjonuje agencja Anatolia.