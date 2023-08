Gwałtowny wzrost cen w Turcji. "Najpotężniejszy od półtora roku"

Inflacja konsumencka w Turcji w lipcu 2023 roku wyniosła 47,8 procent, licząc rok do roku - wynika z czwartkowych danych Tureckiego Instytutu Statystycznego. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 9,5 procent. To więcej od prognoz. Dla porównania w czerwcu wzrost cen wynosił w ujęciu rocznym 38,2 procent.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładała wzrost cen w lipcu o 47,3 proc. rok do roku oraz 9,1 proc. miesiąc do miesiąca. Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl zwrócił uwagę, że czwartkowe dane oznaczają, że "dezinflacja w Turcji przechodzi do lamusa".

Inflacja w Turcji - lipiec 2023

"Inflacja praktycznie na całym świecie hamuje. Podobnie było w Turcji, gdzie wzrost cen po przekroczeniu ubiegłej jesieni pułapu 85 proc. r/r obniżał się przez osiem miesięcy z rzędu, by w czerwcu osiągnąć poziom 38,2 proc. r/r. Dezinflacja w tej trapionej chronicznym kryzysem gospodarce przechodzi jednak do lamusa. W czerwcu dynamika CPI przyspieszyła do 47,83 proc. r/r, a miesięczny skok cen wyniósł niemal 9,5 proc. i był najpotężniejszy od półtora roku" - czytamy w komentarzu.

Sawicki zauważył, że "wystrzał inflacji nie jest zdarzeniem jednorazowym". "Przed majowymi wyborami prezydenckimi ogłoszono 34-proc. podwyżkę płacy minimalnej oraz hojne zwiększenie wynagrodzeń w służbie cywilnej" - wskazał analityk. Ponadto wprowadzono szereg zmian podatkowych, "których pokłosiem jest m.in. 20-proc. wzrost cen paliw".

Dodatkowo osłabia się lira turecka. "Lira w trzy miesiące straciła w relacji do głównych walut ok. 30 proc., co potężnie wpływa i w nadchodzących miesiącach będzie wpływać na ceny importowanych dóbr i usług" - podkreślił Bartosz Sawicki.

"Połączenie tych trzech czynników sprawia, że turecka dynamika CPI znów wchodzi na wzrostową ścieżkę i będzie na niej pozostawać przez wiele miesięcy" - podsumowuje analityk.

Z analizy Travelplanet.pl wynika, że w lipcu 2023 roku Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem na wypoczynek. Na wakacje w tym kraju zdecydowało się 35,4 proc. wszystkich klientów biur podróży w Polsce.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes