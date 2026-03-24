Turcja odcięta od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata

Konflikt na Bliskim Wschodzie i atak na "gazowe serce Iranu". Relacja Sebastiana Napieraja

Nie wiadomo, jak długo potrwa wstrzymanie dostaw gazu z Iranu. Tureckie Ministerstwo Energii odmówiło komentarza.

Według danych Tureckiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Gazu Ziemnego, w 2025 r. Turcja kupiła w Iranie ok. 14 proc. zużytego przez siebie gazu.

"Ankara nadal importuje gaz od swoich głównych dostawców - Rosji i Azerbejdżanu, ma też zapasy, które może wykorzystać" - napisał Blommberg.

Jak przypomniała agencja, nawet w czasie pokoju Iran okresowo wstrzymywał eksport gazu do Turcji, powołując się na problemy techniczne. Takie sytuacje zazwyczaj miały miejsce w miesiącach zimowych, kiedy popyt krajowy w północnych częściach Iranu jest wysoki.

Atak na South Pars i eskalacja konfliktu

W środę Izrael przeprowadził atak na złoże gazu South Pars, będące kluczowym źródłem energii Iranu, oraz na infrastrukturę w Asaluyeh. Według izraelskich mediów operacja odbyła się za zgodą USA. Atak gwałtownie zaostrzył napięcia w regionie - Teheran ostrzegł sąsiadów, by ewakuowali swoje obiekty energetyczne, a kilka godzin później wstrzymał dostawy gazu do Iraku.

Złoże South Pars/North Dome to największe znane złoże gazu na świecie, dzielone przez Iran z Katarem. Dostarcza ono około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran, który eksploatuje je od końca lat 90. XX wieku.

Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski