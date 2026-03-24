Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Turcja odcięta od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata

shutterstock_1552911047
Konflikt na Bliskim Wschodzie i atak na "gazowe serce Iranu". Relacja Sebastiana Napieraja
Źródło: TVN24
Po izraelskim ataku na złoże South Pars Iran całkowicie wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Turcji - podał we wtorek Bloomberg. Ruch Teheranu może osłabić stabilność energetyczną Ankary, choć Turcja nadal korzysta z własnych rezerw i alternatywnych źródeł dostaw z Rosji i Azerbejdżanu.

Nie wiadomo, jak długo potrwa wstrzymanie dostaw gazu z Iranu. Tureckie Ministerstwo Energii odmówiło komentarza.

Według danych Tureckiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Gazu Ziemnego, w 2025 r. Turcja kupiła w Iranie ok. 14 proc. zużytego przez siebie gazu.

"Ankara nadal importuje gaz od swoich głównych dostawców - Rosji i Azerbejdżanu, ma też zapasy, które może wykorzystać" - napisał Blommberg.

Jak przypomniała agencja, nawet w czasie pokoju Iran okresowo wstrzymywał eksport gazu do Turcji, powołując się na problemy techniczne. Takie sytuacje zazwyczaj miały miejsce w miesiącach zimowych, kiedy popyt krajowy w północnych częściach Iranu jest wysoki.

Atak na South Pars i eskalacja konfliktu

W środę Izrael przeprowadził atak na złoże gazu South Pars, będące kluczowym źródłem energii Iranu, oraz na infrastrukturę w Asaluyeh. Według izraelskich mediów operacja odbyła się za zgodą USA. Atak gwałtownie zaostrzył napięcia w regionie - Teheran ostrzegł sąsiadów, by ewakuowali swoje obiekty energetyczne, a kilka godzin później wstrzymał dostawy gazu do Iraku.

Złoże South Pars/North Dome to największe znane złoże gazu na świecie, dzielone przez Iran z Katarem. Dostarcza ono około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran, który eksploatuje je od końca lat 90. XX wieku.

Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Gaz ziemnyTurcjaIran
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

