Ogólnokrajowy strajk w Tunezji. Odwołano wszystkie loty

czytaj dalej

Czy ja jestem jasnowidzem? Czy ktokolwiek na świecie przewidział to, co się dzieje w tym roku? Przez głowę mi nie przeszło, że najbezpieczniejsza, taka do której zachęcam, inwestycja może być przedmiotem takiego ataku - stwierdził premier Mateusz Morawiecki pytany o zakup obligacji. Poinformował też, jakie obligacje w 2021 roku kupił.