Tunel łączący Europę i Afrykę coraz bliżej

czytaj dalej

Kwestia rozbudowy elektrowni jądrowej Dukovany została zawieszona na skutek skargi złożonej do czeskiego sądu i do Komisji Europejskiej przez francuską firmę EDF, która przegrała przetarg. Rzecznik KE przekazał, że instytucja ta ma zastrzeżenia do wyłonienia południowokoreańskiej firmy KHNP.