Gigant podróżniczy stracił przez pandemię ponad miliard euro

Niemiecki koncern TUI od kwietnia do czerwca tego roku poniósł stratę w wysokości około 1,4 miliarda euro (około 6,2 miliarda złotych). Największa spółka z branży turystycznej na świecie w analogicznym okresie 2019 roku miała 23 miliony euro (około 102 miliony złotych) zysku.

Z powodu anulowania pod wpływem pandemii niemal wszystkich rezerwacji wyjazdów urlopowych wpływy TUI wyniosły w ostatnim kwartale zaledwie 72 mln euro (ok. 318 mln zł), co oznacza ich spadek rok do roku o 98,5 proc. Kwota ta nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów utrzymania firmy.