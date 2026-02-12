Logo TVN24
Ze świata

Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier

pap_20250626_034
Cezary Królak o skutkach decyzji TSUE w sprawie wskaźnika WIBOR
Rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości UE w wydanej w czwartek opinii zaproponowała uchylenie decyzji, w której Komisja Europejska zgodziła się na odblokowanie części unijnych funduszy dla Węgier. Według niej mogło to nastąpić jedynie wówczas, gdy wymagane reformy weszłyby w życie.

Opinie rzeczników generalnych TSUE poprzedzają wyroki trybunału, stanowiąc propozycje rozstrzygnięcia. Sędziowie zazwyczaj podtrzymują stanowisko przyjęte przez rzeczników, ale nie jest to wiążące.

Fundusze dla Węgier zostały zablokowane w związku z naruszeniami rządów prawa. Zarzucano Budapesztowi uchybienia związane z niezależnością sądów, wolnością akademicką, ustawą o ochronie dzieci i prawem do azylu.

W grudniu 2023 r. KE doszła jednak do wniosku, że Węgry zlikwidowały część uchybień związanych z niezawisłością sędziowską. Wydała wówczas decyzję o odmrożeniu 10 mld euro z polityki spójności. W tym samym czasie decydowała się kwestia procesu akcesyjnego Ukrainy i Mołdawii. Węgierski premier Viktor Orban groził wetem. Ostatecznie przywódcy podjęli decyzję o otwarciu negocjacji akcesyjnych z oboma krajami na szczycie w tym samym miesiącu, gdy Orbana nie było na sali obrad.

Skarga europarlamentu

Skargę na decyzję KE odblokowującą część zamrożonych z powodu problemów z praworządnością unijnych pieniędzy skierował Parlament Europejski. Europosłowie uznali, że decyzja o odmrożeniu środków dla Budapesztu była polityczna, a Budapeszt nie zrealizował warunków i nie naprawił sądownictwa na Węgrzech.

Rację europarlementowi przyznała w czwartek rzeczniczka TSUE. - Skoro Komisja ustaliła, w granicach przysługującego jej uznania, szczegółowe wymogi, które państwo członkowskie musi spełnić, aby uzyskać płatność z budżetu Unii, nie może ona zezwolić na dokonanie płatności, dopóki wszystkie te wymogi nie zostaną spełnione - oceniła rzeczniczka generalna Tamara Capeta.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

WęgryTSUE
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica