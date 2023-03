"Miliony ludzi straciły dach nad głową i nadal mieszkają w namiotach". Jest decyzja Komisji Europejskiej

czytaj dalej

Do końca 2027 roku w stolicy Korei Południowej powstanie Seul Ring - 180-metrowy diabelski młyn zasilany energią odnawialną. Jeśli chodzi o konstrukcję, to nie będzie to wielkie koło ze szprychami, a pusty w środku pierścień, po obwodzie którego poruszać się będą gondole-kapsuły.