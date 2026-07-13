Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
Jak pokazują dane firmy Kpler dotyczące śledzenia statków, w niedzielę przez cieśninę przepłynęło sześć statków, co stanowi najniższą liczbę od pięciu tygodni. To pokłosie wzmożenia napięć w ostatnich dniach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz ataków na statki na Bliskim Wschodzie - podała agencja.
Nieliczne tankowce w cieśninie Ormuz
Wśród tankowców, które opuściły cieśninę, znalazła się bardzo duża jednostka do przewozu ropy naftowej (VLCC) "Humanity", załadowana 2 milionami baryłek irańskiej ropy oraz "Capetan Andreas", przewożący około 500 000 baryłek produktów ropopochodnych z Kuwejtu. Do tego trzy puste tankowce wpłynęły do Zatoki Perskiej w celu załadunku ropy.
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Większość tankowców wyłączyła swoje transpondery podczas przepływania przez cieśninę. W weekend żadne tankowce przewożące skroplony gaz ziemny, które wpłynęły do cieśniny, nie były widoczne w danych dotyczących śledzenia statków. Z danych firmy Kpler wynika, że jeden tankowiec należący do Abu Dhabi National Oil Company opuścił cieśninę między 10 a 12 lipca. Statek ten zmierza do portu Dahej w Indiach.
Wojna USA-Iran. Spór o Ormuz
Siły zbrojne USA przeprowadziły w niedzielę kolejną serię ataków na Iran. Tego samego dnia prezydent USA Donald Trump oświadczył, że cieśnina Ormuz jest otwarta dla ruchu handlowego. Iran ogłosił wcześniej, że zamknął cieśninę po tym, jak irańskie siły zaatakowały statek, który płynął nieautoryzowaną trasą.
Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że jej marynarka wojenna zatrzymała wczoraj w nocy w cieśninie Ormuz dwa statki.