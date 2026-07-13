Ze świata Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni Oprac. Wiktor Knowski |

CNN: zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran może odbudowywać obiekty jądrowe Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak pokazują dane firmy Kpler dotyczące śledzenia statków, w niedzielę przez cieśninę przepłynęło sześć statków, co stanowi najniższą liczbę od pięciu tygodni. To pokłosie wzmożenia napięć w ostatnich dniach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz ataków na statki na Bliskim Wschodzie - podała agencja.

Nieliczne tankowce w cieśninie Ormuz

Wśród tankowców, które opuściły cieśninę, znalazła się bardzo duża jednostka do przewozu ropy naftowej (VLCC) "Humanity", załadowana 2 milionami baryłek irańskiej ropy oraz "Capetan Andreas", przewożący około 500 000 baryłek produktów ropopochodnych z Kuwejtu. Do tego trzy puste tankowce wpłynęły do Zatoki Perskiej w celu załadunku ropy.

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Większość tankowców wyłączyła swoje transpondery podczas przepływania przez cieśninę. W weekend żadne tankowce przewożące skroplony gaz ziemny, które wpłynęły do cieśniny, nie były widoczne w danych dotyczących śledzenia statków. Z danych firmy Kpler wynika, że jeden tankowiec należący do Abu Dhabi National Oil Company opuścił cieśninę między 10 a 12 lipca. Statek ten zmierza do portu Dahej w Indiach.

Strait of Hormuz traffic turns defensive



Vessel activity through the Strait of Hormuz declined sharply over 10–12 July, with confirmed crossings down by around 52% week on week, according to #MarineTraffic data.



Traffic also shifted back toward more defensive routing patterns.… pic.twitter.com/PZjbCt4Uf1 — MarineTraffic (@MarineTraffic) July 13, 2026 Rozwiń

Wojna USA-Iran. Spór o Ormuz

Siły zbrojne USA przeprowadziły w niedzielę kolejną serię ataków na Iran. Tego samego dnia prezydent USA Donald Trump oświadczył, że cieśnina Ormuz jest otwarta dla ruchu handlowego. Iran ogłosił wcześniej, że zamknął cieśninę po tym, jak irańskie siły zaatakowały statek, który płynął nieautoryzowaną trasą.

Truth Social: Donald Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz Źródło zdjęcia: Truth Social

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że jej marynarka wojenna zatrzymała wczoraj w nocy w cieśninie Ormuz dwa statki.