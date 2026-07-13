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Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni

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Ormuz – cieśnina
CNN: zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran może odbudowywać obiekty jądrowe
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: Reuters
Liczba statków przepływających przez cieśninę Ormuz spadła do najniższego poziomu od kilku tygodni - przekazał Reuters. Na Bliskim Wschodzie powróciły obawy o bezpieczeństwo tranzytu.

Jak pokazują dane firmy Kpler dotyczące śledzenia statków, w niedzielę przez cieśninę przepłynęło sześć statków, co stanowi najniższą liczbę od pięciu tygodni. To pokłosie wzmożenia napięć w ostatnich dniach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz ataków na statki na Bliskim Wschodzie - podała agencja.

Nieliczne tankowce w cieśninie Ormuz

Wśród tankowców, które opuściły cieśninę, znalazła się bardzo duża jednostka do przewozu ropy naftowej (VLCC) "Humanity", załadowana 2 milionami baryłek irańskiej ropy oraz "Capetan Andreas", przewożący około 500 000 baryłek produktów ropopochodnych z Kuwejtu. Do tego trzy puste tankowce wpłynęły do Zatoki Perskiej w celu załadunku ropy.

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Większość tankowców wyłączyła swoje transpondery podczas przepływania przez cieśninę. W weekend żadne tankowce przewożące skroplony gaz ziemny, które wpłynęły do cieśniny, nie były widoczne w danych dotyczących śledzenia statków. Z danych firmy Kpler wynika, że jeden tankowiec należący do Abu Dhabi National Oil Company opuścił cieśninę między 10 a 12 lipca. Statek ten zmierza do portu Dahej w Indiach.

Wojna USA-Iran. Spór o Ormuz

Siły zbrojne USA przeprowadziły w niedzielę kolejną serię ataków na Iran. Tego samego dnia prezydent USA Donald Trump oświadczył, że cieśnina Ormuz jest otwarta dla ruchu handlowego. Iran ogłosił wcześniej, że zamknął cieśninę po tym, jak irańskie siły zaatakowały statek, który płynął nieautoryzowaną trasą.

Truth Social: Donald Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz
Truth Social: Donald Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz
Źródło zdjęcia: Truth Social

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że jej marynarka wojenna zatrzymała wczoraj w nocy w cieśninie Ormuz dwa statki.

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Źródło: Reuters
Tagi:
Cieśnina OrmuzIranUSARopa naftowa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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