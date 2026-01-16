Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump wstrzymał, sąd zezwolił. Norwegowie mogą budować farmę wiatrową

Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
25.01.2023 | Ustawa wiatrakowa kością niezgody w rządzie. Sytuację ma załagodzić poprawka o referendach
Źródło: Maciej Knapik | Fakty TVN
Amerykański sąd uznał w czwartek prawo norweskiej spółki Equinor do kontynuowania budowy farmy wiatrowej u wybrzeży stanu Nowy Jork. Cofnął tym samym grudniową decyzję administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która nakazała wstrzymanie inwestycji. To już drugi taki przypadek w ostatnim czasie.

Sędzia federalny w czwartek oczyścił norweskiego dewelopera morskich elektrowni wiatrowych Equinor, otwiera nową kartę wznowić prace nad projektem New York Empire Wind, który administracja prezydenta Donalda Trumpa wstrzymała wraz z czterema innymi projektami w zeszłym miesiącu.

Orzeczenie wydane przez sędziego okręgowego Carla Nicholsa w Waszyngtonie to drugi w tym tygodniu krok wstecz w kwestii zawieszenia prac nad morską energetyką wiatrową przez Trumpa, po tym jak sędzia w tym samym sądzie w poniedziałek orzekł, że duńska firma energetyczna Orsted, otwiera nową kartę może wznowić prace nad projektem u wybrzeży Rhode Island.

USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
Dowiedz się więcej:

USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy

Zielone światło dla farm wiatrowych

Minister do spraw zasobów wewnętrznych Doug Burgum uzasadnił decyzję Trumpa o blokowaniu inwestycji wiatrowych względami bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił, że morskie turbiny wiatrowe mogą zakłócać działanie systemów radarowych.

Norweski koncern ostrzegał, że trwałe zablokowanie inwestycji mogłoby oznaczać straty rzędu 5,3 mld dolarów. Według szacunków Equinora likwidacja zaawansowanej w 60 proc. budowy pociągnęłaby za sobą jeszcze większe koszty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
Wiatraki OZE
Brak postępów. Bruksela ostrzega Polskę
Z kraju
shutterstock_2515380993
Nowa odsłona programu Mój Prąd już wkrótce
Z kraju

Norweski serwis e24.no przywołał wypowiedź sędziego Carla J. Nicholsa, który uznał w czwartek, że dalsze blokowanie inwestycji mogłoby doprowadzić do "natychmiastowej i nieodwracalnej szkody". W efekcie nakaz wstrzymania projektu zawieszono tymczasowo, do rozstrzygnięcia sprawy co do meritum.

– Jesteśmy zadowoleni z decyzji sądu, która umożliwia wznowienie prac budowlanych przy naszym projekcie. Wrócimy do jego budowy niezwłocznie – przekazał rzecznik Equinora Magnus Frantzen.

"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Dowiedz się więcej:

"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś

Pieniądze

Decyzja sądu zapadła dzień po podobnym rozstrzygnięciu w sprawie duńskiej firmy Oersted. Jej projekt także wstrzymano, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. W dalszej fazie postępowania w tej sprawie sąd ma rozstrzygnąć, czy administracja USA w ogóle miała podstawy prawne do wstrzymania inwestycji.

Duński projekt Empire Wind ma być jedną z największych inwestycji morskiej energetyki wiatrowej w USA. W pierwszej fazie ma mieć moc ok. 810 MW i wytwarzać prąd dla około 500 tys. gospodarstw domowych w stanie Nowy Jork. Konkurs na koncesję i pozwolenie na budowę wydała administracja prezydenta Donalda Trumpa w 2016 r., w trakcie jego pierwszej kadencji.

OGLĄDAJ: Wiatraki straszą Polaków? Sprawdziliśmy, jak naprawdę żyje się w ich cieniu
pc

Wiatraki straszą Polaków? Sprawdziliśmy, jak naprawdę żyje się w ich cieniu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpOZENorwegiaDania
Zobacz także:
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej
Ze świata
Andrzej Domański
Deficyt mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"
Z kraju
Ashley St. Clair
Matka dziecka Elona Muska pozywa xAI. Chodzi o seksualne deepfake’i wygenerowane przez Groka
Tech
portfel, pieniądze
Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste
Pieniądze
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie wygrane w Lotto
Pieniądze
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
Ze świata
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
Handel
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
Ze świata
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
Rynki
shutterstock_2594645557
Niespodziewany efekt leków na odchudzanie. Zyskają linie lotnicze
Ze świata
Adam Glapiński
Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Co dalej ze stopami procentowymi?
Pieniądze
Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
Z kraju
12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Wystarczył miesiąc. Wyłączyli prawie pięć milionów kont
Tech
Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
Tech
shutterstock_2660932503
Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty
Ze świata
mieszkanie
Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"
Nieruchomości
shutterstock_1230995491
1600 osób na bruk. Gigant chce "utrzymać kluczowe inwestycje"
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Tech
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
Ze świata
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
Tech
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
Z kraju
Chiara Ferragni
Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów
Ze świata
pap_20251222_0B4
Zmiany w zarządzie PGE. Wybrano nowego prezesa i zastępcę
Rynki
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gminna decyzja może zablokować rynek mikrokawalerek
Nieruchomości
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski
Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Historyczny boom turystyczny
Turystyka
Donald Trump
Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów
Tech
Prezydent RP Karol Nawrocki
Tej ustawy prezydent "szczęśliwie zawetować nie może". Minister komentuje
Z kraju
Lotnisko w Nowym Jorku
USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów
Ze świata
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica