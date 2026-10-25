Ze świata Trump walczy o głosy. Zapowiada wielomiliardową inwestycję Oprac. Wiktor Knowski |

Ostre cięcia zatrudnienia w Volkswagenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TIERNEY CROSS / POOL

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Trump, który wywiera presję na koncerny motoryzacyjne, by przenosiły produkcję do Stanów Zjednoczonych oraz podnosi cła na samochody, stal, aluminium i części zamienne, przekazał informacje na temat nowej fabryki Audi podczas wiecu w Perry niedaleko Macon w środkowej Georgii. To właśnie tam należąca do koncernu Volkswagen marka premium zamierza wznieść swój pierwszy zakład montażowy w USA.

Zapowiedź inwestycji na dni przed wyborami

Wybory środka kadencji odbędą się w USA już 3 listopada. W Georgii toczy się zacięta walka o fotele w Senacie USA i urząd gubernatora, a Trump stara się udowodnić, że jego polityka celna przynosi korzyści amerykańskiej gospodarce. Krytycy wskazują jednak, że cła doprowadziły do wzrostu cen samochodów, a niepewność handlowa opóźniła niektóre inwestycje koncernów motoryzacyjnych.

W ubiegłym roku cła wprowadzone przez Trumpa uderzyły w Audi na kwotę 1,2 miliarda euro (ok. 5,3 miliarda złotych), ponieważ marka ta sprowadza wszystkie pojazdy przeznaczone na rynek amerykański z Europy lub Meksyku.

- Planujemy sprowadzić nasze największe i najbardziej luksusowe SUV-y i produkować je tutaj, w Macon w stanie Georgia. To inwestycja długoterminowa, ponieważ wierzymy w rynek amerykański - powiedział podczas wydarzenia prezes Audi Gernot Doellner.

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Obawy o pracowników w Niemczech

Tymczasem w Niemczech rośnie napięcie między zarządem Volkswagena a pracownikami w związku z planowanymi masowymi redukcjami zatrudnienia na rynku macierzystym, w tym potencjalną likwidacją zakładów w obliczu rosnących kosztów i silnej konkurencji z Azji.

- Lepsze zagospodarowanie rynku amerykańskiego poprzez nową fabrykę jest słusznym i koniecznym krokiem. Należy jednak jasno określić i zagwarantować stabilne perspektywy dla pracowników wszystkich zakładów, zwłaszcza tych w Niemczech - powiedziała Christiane Benner, szefowa związku zawodowego IG Metall i wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Volkswagena. Dodała, że ostateczną decyzję w sprawie inwestycji będzie musiała podjąć rada nadzorcza Volkswagena.

Olaf Lies, premier Dolnej Saksonii, ocenił, że rozbudowa mocy produkcyjnych w USA stanowi szansę, o ile skorzystają na niej również niemieccy pracownicy. - Wzrost w Ameryce musi zabezpieczać miejsca pracy i tworzenie wartości dodanej u nas, a nie je wypierać - zaznaczył.

Przedstawiciele Audi podali, że inwestycja stworzy około 4,5 tysiąca miejsc pracy. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a uruchomienie produkcji planowane jest na początek lat 30. XXI wieku.

Audi planuje inwestycje w USA

Jak przekazał agencji Reuters przedstawiciel amerykańskich władz, w zakładzie montowane mają być modele SUV-ów: Audi Q7, Q8 oraz Q9.

Dodał również, że Audi planuje produkować kolejne 25 tysięcy pojazdów rocznie w sąsiedniej Karolinie Południowej. Część z tych aut, obecnie wytwarzanych w Europie, trafi na eksport. Pojazdy te będą montowane w wartej dwa miliardy dolarów fabryce należącej do Scout Motors - marki Volkswagena produkującej samochody terenowe - która powstaje w Blythewood koło stolicy stanu, Columbii.

- Traktujemy ten region jako kluczowy rynek dla rentownego wzrostu. Potencjalna fabryka Audi w USA stworzyłaby do tego dodatkowe warunki - powiedział prezes koncernu Volkswagen Oliver Blume.

Trump ograniczył państwowe ulgi i dopłaty do pojazdów elektrycznych, co doprowadziło do znacznego spadku produkcji aut elektrycznych i baterii w kraju. Od czasu objęcia przez niego urzędu w ubiegłym roku zatrudnienie w amerykańskim sektorze motoryzacyjnym i produkcji części spadło.

Amerykański senator Bernie Moreno, republikanin z Ohio, oświadczył w sobotę wieczorem, że "dzięki tej inwestycji Audi będzie produkować wszystkie swoje SUV-y wyłącznie w USA". Dodał, że powstanie fabryki Audi "nigdy nie byłoby możliwe bez ceł, zdroworozsądkowych regulacji i zniesienia uprawnień Kalifornii do narzucania własnych norm zużycia paliwa".

Marki zapowiadają rozwój produkcji w USA

Sprzedaż Audi spada drugi rok z rzędu - w pierwszej połowie 2026 roku skurczyła się o 7 proc., do czego przyczyniła się ostra konkurencja w Chinach oraz amerykańskie cła. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaż marki spadła w tym roku o 16 proc.

W lipcu japońska Toyota poinformowała, że przeznaczy 3,6 miliarda dolarów na budowę linii montażowej ciężarówek i pick-upów o powierzchni 232 tysięcy metrów kwadratowych w swoim kompleksie produkcyjnym w San Antonio w Teksasie, przenosząc część produkcji z Meksyku do USA. Japoński koncern zapowiedział, że rozbudowa zakończy się do 2030 roku i stworzy dwa tysiące miejsc pracy.

Z kolei Honda rozważa budowę zakładu montażowego w USA, jednak ostrzega, że może z tego zrezygnować, jeśli umowa handlowa USMCA (USA-Meksyk-Kanada) nie zostanie przedłużona. Południowokoreański Hyundai deklarował w ubiegłym roku, że przedłużenie USMCA "natychmiast odblokowałoby ponad 20 miliardów dolarów nowych amerykańskich inwestycji".