Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków

Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump w czwartek zaprezentował TrumpRx.gov, stronę internetową, która ma oferować konsumentom dostęp do leków na receptę w obniżonej cenie. Stacja CNN zwraca jednak uwagę, że nie jest jasne, czy TrumpRx rzeczywiście obniży ceny leków dla większości pacjentów.

- Od dzisiaj dziesiątki najczęściej stosowanych leków na receptę będą dostępne dla wszystkich po radykalnie obniżonych cenach - ogłosił Donald Trump podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji uruchomienia nowego portalu. - Ludzie zaoszczędzą dużo pieniędzy i będą zdrowi - powiedział prezydent USA.

Portal ułatwia zakup leku bezpośrednio od producenta, z pominięciem ubezpieczyciela. By nabyć lek po obniżonej cenie, należy przedstawić w aptece specjalny kupon wygenerowany na rządowym portalu - tłumaczono podczas prezentacji.

Wśród około 40 medykamentów, które można kupić ze zniżką, są między innymi popularne środki stosowane w przypadku otyłości z grupy GLP-1. Oferta ma być uzupełniana.

Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

CNN: nie wiadomo, czy TrumpRx obniży ceny leków dla większości pacjentów

Nie jest jasne, czy kanały sprzedaży bezpośredniej do konsumentów rzeczywiście doprowadzą do obniżenia kosztów dla pacjentów płacących gotówką za recepty – wskazuje stacja CNN.

Eksperci z którymi rozmawiała stacja twierdzą, że mogłyby one sprawić, że niektóre leki, zwłaszcza te na otyłość, które nie są powszechnie refundowane przez ubezpieczycieli, staną się bardziej przystępne cenowo. Jednak wielu konsumentów mogłoby ostatecznie zapłacić mniej za wiele innych leków w ciągu roku, gdyby skorzystali z ubezpieczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump podpisze "jeden z najważniejszych dekretów w historii kraju"

Trump podpisze "jeden z najważniejszych dekretów w historii kraju"

Trump: już tego nie robimy

Trump: już tego nie robimy

Zniżki na stronie wahają się od 33% do 93%, a wiele z nich jest przecenionych o połowę. Jednak ceny te są oparte na cenach katalogowych leków, które często nie odzwierciedlają faktycznych wydatków pacjentów – podkreśla CNN.

Co więcej, niektóre leki są już dostępne w aptekach w tej samej obniżonej cenie. Na przykład GoodRx wymienia wiele aptek, w których konsumenci mogą kupić Duavee firmy Pfizer, stosowany w leczeniu objawów menopauzy, za 30,30 dolara bez ubezpieczenia – tyle samo, co w TrumpRx.

Władze USA szukają sposobów na obniżenie cen leków

To część inicjatywy Trumpa, która ma na celu obniżenie cen lekarstw w Stanach Zjednoczonych, gdzie koszty życia i opieki zdrowotnej coraz bardziej martwią Amerykanów - napisała agencja AP.

Jak przekazała agencja Reutera, dotychczas 16 największych światowych producentów leków zawarło umowy z administracją Trumpa w sprawie obniżenia cen leków w zamian za wyłączenie z amerykańskich ceł.

Trump naciska na koncerny. Żąda obniżki cen leków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump naciska na koncerny. Żąda obniżki cen leków

Kontrakty zawarto między innymi z koncernami farmaceutycznymi Pfizer, Novo Nordisk i Eli Lilly. Agencja podkreśliła, że pacjenci w USA płacą dużo więcej za te same leki niż pacjenci w innych krajach rozwiniętych; czasami jest to nawet trzykrotna różnica.

Prezydent USA chce zmusić firmy farmaceutyczne do stosowania cen leków na takim samym poziomie, jak w Europie i innych państwach rozwiniętych. Wedle jego zamysłu koncerny farmaceutyczne miałyby podnieść ceny leków poza USA, by w ten sposób umożliwić ich obniżkę w Stanach Zjednoczonych.

- Mamy już dość dotowania świata - powiedział Trump podczas czwartkowego wydarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek/ams

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USADonald Trump
Zobacz także:
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
Z kraju
shutterstock_2250571743
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Z kraju
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
Handel
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Nieruchomości
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najgorszy wynik od Wielkiej Recesji. Przyczynił się do tego Amazon
Ze świata
shutterstock_2689149051
CBA zatrzymało twórców projektu gry mobilnej. Chodzi o milionowe szkody
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"
Z kraju
Moskwa Kreml
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano
Ze świata
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
Z kraju
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
Turystyka
budowa pracownik robotnik praca shutterstock_1031601475
Nadchodzi wielka fala, na horyzoncie wielki problem
Z kraju
Blackout w Hawanie
Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA
Ze świata
Radosław Sikorski
Sikorski: Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem
Z kraju
epa12704535
Gigantyczne zwolnienia w "Washington Post"
Ze świata
shutterstock_2600100189_1
Minerały krytyczne pod większym nadzorem. Jest plan na porozumienie
Ze świata
shutterstock_2542628065
USA walczą o kluczowe surowce. Vance: chcemy utworzyć blok
Ze świata
pap_20251224_1GI
Cena mocno w dół, mit "wyparowuje"
Łukasz Figielski
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
Ze świata
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica