Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków

- Od dzisiaj dziesiątki najczęściej stosowanych leków na receptę będą dostępne dla wszystkich po radykalnie obniżonych cenach - ogłosił Donald Trump podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji uruchomienia nowego portalu. - Ludzie zaoszczędzą dużo pieniędzy i będą zdrowi - powiedział prezydent USA.

Portal ułatwia zakup leku bezpośrednio od producenta, z pominięciem ubezpieczyciela. By nabyć lek po obniżonej cenie, należy przedstawić w aptece specjalny kupon wygenerowany na rządowym portalu - tłumaczono podczas prezentacji.

Wśród około 40 medykamentów, które można kupić ze zniżką, są między innymi popularne środki stosowane w przypadku otyłości z grupy GLP-1. Oferta ma być uzupełniana.

CNN: nie wiadomo, czy TrumpRx obniży ceny leków dla większości pacjentów

Nie jest jasne, czy kanały sprzedaży bezpośredniej do konsumentów rzeczywiście doprowadzą do obniżenia kosztów dla pacjentów płacących gotówką za recepty – wskazuje stacja CNN.

Eksperci z którymi rozmawiała stacja twierdzą, że mogłyby one sprawić, że niektóre leki, zwłaszcza te na otyłość, które nie są powszechnie refundowane przez ubezpieczycieli, staną się bardziej przystępne cenowo. Jednak wielu konsumentów mogłoby ostatecznie zapłacić mniej za wiele innych leków w ciągu roku, gdyby skorzystali z ubezpieczenia.

Zniżki na stronie wahają się od 33% do 93%, a wiele z nich jest przecenionych o połowę. Jednak ceny te są oparte na cenach katalogowych leków, które często nie odzwierciedlają faktycznych wydatków pacjentów – podkreśla CNN.

Co więcej, niektóre leki są już dostępne w aptekach w tej samej obniżonej cenie. Na przykład GoodRx wymienia wiele aptek, w których konsumenci mogą kupić Duavee firmy Pfizer, stosowany w leczeniu objawów menopauzy, za 30,30 dolara bez ubezpieczenia – tyle samo, co w TrumpRx.

Władze USA szukają sposobów na obniżenie cen leków

To część inicjatywy Trumpa, która ma na celu obniżenie cen lekarstw w Stanach Zjednoczonych, gdzie koszty życia i opieki zdrowotnej coraz bardziej martwią Amerykanów - napisała agencja AP.

Jak przekazała agencja Reutera, dotychczas 16 największych światowych producentów leków zawarło umowy z administracją Trumpa w sprawie obniżenia cen leków w zamian za wyłączenie z amerykańskich ceł.

Kontrakty zawarto między innymi z koncernami farmaceutycznymi Pfizer, Novo Nordisk i Eli Lilly. Agencja podkreśliła, że pacjenci w USA płacą dużo więcej za te same leki niż pacjenci w innych krajach rozwiniętych; czasami jest to nawet trzykrotna różnica.

Prezydent USA chce zmusić firmy farmaceutyczne do stosowania cen leków na takim samym poziomie, jak w Europie i innych państwach rozwiniętych. Wedle jego zamysłu koncerny farmaceutyczne miałyby podnieść ceny leków poza USA, by w ten sposób umożliwić ich obniżkę w Stanach Zjednoczonych.

- Mamy już dość dotowania świata - powiedział Trump podczas czwartkowego wydarzenia.

