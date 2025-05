Kolejna wielka inwestycja firmy Trumpa. Na stole aż miliard dolarów

czytaj dalej

Peter Kazimir, prezes Narodowego Banku Słowacji i były minister finansów tego kraju, został uznany winnym wręczenia łapówki. Sąd zobowiązał go do zapłaty grzywny w wysokości 200 tysięcy euro. W innym przypadku polityk może trafić do więzienia. Kazimir nie przyznaje się do winy.