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Trump: rozmawiałem z Zełenskim, powiedziałem mu

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Donald Trump
Trump: współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i ta wojna też zostanie zakończona
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL
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Donald Trump przekazał, że poprosił przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by ukraińskie siły ograniczyły ataki na rosyjskie rafinerie. Według prezydenta USA przywódca Ukrainy miał odpowiedzieć, że prawdopodobnie tak zrobi.

Trump w rozmowie ze stacją Fox News w niedzielę wieczorem został zapytany o to, czy planuje wprowadzić zakaz eksportu oleju napędowego.

Trump: rozmawiałem z Zełenskim

- Cóż, bardzo poważnie się nad tym zastanawiamy. Taka decyzja może czasami doprowadzić do niewielkiego wzrostu cen benzyny dla samochodów. Dlatego bardzo poważnie to rozważamy. Być może go wprowadzimy - odpowiedział prezydent.

- Największym problemem jest to, że rafinerie w Rosji są wysadzane w powietrze. To nie jest tak naprawdę problem Bliskiego Wschodu. To bardziej problem związany z Rosją: Ukraina i Rosja toczą ze sobą wojnę, a Ukraina niszczy rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy, ponieważ Rosja prowadzi tam znaczną część procesu rafinacji - kontynuował Trump.

- Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim. Powiedziałem mu: musicie trochę ograniczyć ataki na rafinerie. Odpowiedział: cóż, prawdopodobnie tak zrobimy, bo powodujemy problem na skalę światową. Są też inne rzeczy, które może zrobić, ale bardzo dużym problemem jest to, że rosyjskie rafinerie nie są w stanie funkcjonować tak, jak wcześniej - dodał.

Władze w Kijowie nie zareagowały jeszcze na te słowa amerykańskiego przywódcy.

Ataki na rafinerie

W ubiegły wtorek Trump powiedział podczas spotkania z prezydentem Ukrainy w Nowym Jorku, że jest za wprowadzeniem zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego. Minister finansów Scott Bessent podkreślił, że administracja bada, czy taki ruch jest wykonalny i czy byłby to pełny zakaz, czy częściowy.

Trump zapowiedział też wówczas, że ataki na rafinerie będą jednym z tematów jego rozmowy z Zełenskim na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po spotkaniu ukraiński przywódca zadeklarował, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Dodał, że Trump nie prosił go, by jednostronnie zakończył czy ograniczył ataki na rosyjskie rafinerie.

Następnego dnia sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii.

Trump, który zaczął obwiniać Ukrainę o doprowadzenie do wzrostu światowych cen diesla, już wcześniej prosił Zełenskiego o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Źródło: PAP
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