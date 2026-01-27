Logo TVN24
Ze świata

Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"

Seul, Korea Południowa
Wdowa po żołnierzu oburzona słowami Trumpa
Źródło: "Fakty" TVN
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że podwyższa cła na towary z Korei Południowej - między innymi samochody - z 15 do 25 procent. Zarzucił władzom w Seulu, że nie wywiązały się z umowy handlowej z Amerykanami.

"Nasze umowy handlowe są bardzo ważne dla Ameryki. W przypadku każdej z tych umów działaliśmy szybko, by obniżyć nasze CŁA zgodnie z uzgodnioną umową. Oczywiście oczekujemy, że nasi partnerzy handlowi będą robić to samo" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Koreański parlament "nie uchwalił umowy"

Prezydent oświadczył, że południowokoreańskie władze ustawodawcze nie wywiązują się z umowy z USA. Trump przypomniał, że umowę tę zawarł z prezydentem Korei Płd. Li Dze Mjungiem w lipcu ubiegłego roku, a jej warunki potwierdzono podczas wizyty Trumpa w Korei w październiku.

"Ponieważ koreański ustawodawca nie uchwalił naszej historycznej umowy handlowej, co jest jego prerogatywą, niniejszym podwyższam południowokoreańskie CŁA na samochody, drewno, produkty farmaceutyczne i wszystkie inne CŁA wzajemne z 15 proc. do 25 proc. Dziękuję za uwagę!" - ogłosił Trump.

USS Abraham Lincoln
Trump: mamy koło Iranu dużą armadę
TVN24
Gregory Bovino
Dowodził działaniami w Minneapolis. Media: został odwołany
TVN24
Prezydent USA Donald Trump
Niespodziewany wpis Trumpa. "Zadzwonił do mnie z prośbą"
TVN24

Inwestycje w USA na 350 mld dolarów

Podczas spotkania prezydentów w Korei Płd. w październiku uzgodniono, że w ramach umowy handlowej Seul poczyni w USA inwestycje warte 350 mld dolarów (200 mld dolarów w gotówce i 150 mld dolarów w ramach współpracy w sektorze stoczniowym). W zamian za pakiet inwestycyjny Korea Południowa uzyskała korzystne warunki handlowe. Porozumienie obejmowało utrzymanie ceł na poziomie 15 proc., w tym na samochody. Zakładało także status najwyższego uprzywilejowania dla farmaceutyków i wyrobów z drewna oraz zerowe cła na części do produkcji samolotów, leki generyczne i surowce naturalne, które nie są wydobywane w USA.

pc

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Flying Camera/Shutterstock

TAGI:
USADonald TrumpKorea Południowa
