Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"

"Nasze umowy handlowe są bardzo ważne dla Ameryki. W przypadku każdej z tych umów działaliśmy szybko, by obniżyć nasze CŁA zgodnie z uzgodnioną umową. Oczywiście oczekujemy, że nasi partnerzy handlowi będą robić to samo" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Koreański parlament "nie uchwalił umowy"

Prezydent oświadczył, że południowokoreańskie władze ustawodawcze nie wywiązują się z umowy z USA. Trump przypomniał, że umowę tę zawarł z prezydentem Korei Płd. Li Dze Mjungiem w lipcu ubiegłego roku, a jej warunki potwierdzono podczas wizyty Trumpa w Korei w październiku.

"Ponieważ koreański ustawodawca nie uchwalił naszej historycznej umowy handlowej, co jest jego prerogatywą, niniejszym podwyższam południowokoreańskie CŁA na samochody, drewno, produkty farmaceutyczne i wszystkie inne CŁA wzajemne z 15 proc. do 25 proc. Dziękuję za uwagę!" - ogłosił Trump.

Inwestycje w USA na 350 mld dolarów

Podczas spotkania prezydentów w Korei Płd. w październiku uzgodniono, że w ramach umowy handlowej Seul poczyni w USA inwestycje warte 350 mld dolarów (200 mld dolarów w gotówce i 150 mld dolarów w ramach współpracy w sektorze stoczniowym). W zamian za pakiet inwestycyjny Korea Południowa uzyskała korzystne warunki handlowe. Porozumienie obejmowało utrzymanie ceł na poziomie 15 proc., w tym na samochody. Zakładało także status najwyższego uprzywilejowania dla farmaceutyków i wyrobów z drewna oraz zerowe cła na części do produkcji samolotów, leki generyczne i surowce naturalne, które nie są wydobywane w USA.

