Ze świata

"Nieodpowiedzialna wojna w Iranie" uderza w niemiecką gospodarkę

Niemcy, ludzie
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło: TVN24
Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil oskarżył Donalda Trumpa o doprowadzenie do spadku prognozowanych dochodów podatkowych Niemiec i tym samym spowolnienia gospodarczego przez "nieodpowiedzialną wojnę w Iranie".

"Nieodpowiedzialna wojna prowadzona przez Trumpa i wynikający z niej globalny szok cenowy na rynku energii spowalniają pozytywną obecnie dynamikę gospodarczą" - podkreślił w oświadczeniu Klingbel, który pełni również funkcję wicekanclerza.

Stagnacja w Niemczech

Według danych ministerstwa, dochody podatkowe rządu federalnego i władz lokalnych w latach 2026-2030 będą o prawie 70 miliardów euro (82 miliardy euro) niższe niż prognozowano w październiku. W tym roku zostały skorygowane w dół o 17,8 miliardów euro.

"Szacunki te pokazują, jak bardzo wojna w Iranie szkodzi naszej gospodarce" - stwierdził Klingbel.

Niemcy, największa gospodarka Europy, od lat zmaga się ze stagnacją wywołaną wysokimi kosztami energii, załamaniem produkcji przemysłowej oraz słabym popytem na towary eksportowe. Rząd kanclerza Friedricha Merza liczył, że w tym roku nastąpi ożywienie gospodarcze napędzane znacznymi wydatkami publicznymi, ale wybuch wojnny między Izraelem i USA a Iranem 28 lutego, zniweczył te nadzieje.

Władze federalne obniżyły prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok i spodziewają się obecnie, że będzie na poziomie zaledwie 0,5 proc. Pomimo niższych dochodów podatkowych projekt budżetu na przyszły rok przewiduje znaczny wzrost inwestycji, co spowoduje pogłębienie się zadłużenia publicznego.

Trump: Merz nie ma pojęcia o czym mówi

Napięcia między USA a Niemcami są coraz silniejsze. W ubiegłym miesiącu kanclerz Friedrich Merz wywołał gniew Trumpa, kiedy powiedział w wystąpieniu przed studentami, że "Amerykanie najwyraźniej nie mają żadnej strategii" na prowadzenie wojny w Iranie.

- Irańczycy są oczywiście bardzo biegli w negocjacjach, a raczej biegli w nieprowadzeniu ich, bo pozwalają Amerykanom przyjechać do Islamabadu, a następnie wyjeżdżają bez żadnego rezultatu - podkreślił.

Jak dodał, naród amerykański jest "poniżany" przez irańskie władze.

Trump odpowiedział na swojej platformie Truth Social, że Merz "nie ma pojęcia o czym mówi".

"Nic dziwnego, że Niemcy radzą sobie tak słabo, zarówno pod względem gospodarczym, jak i w innych dziedzinach" - grzmiał.

Amerykański prezydent stwierdził również, że Merz powinien skupić się na "naprawianiu swojego zrujnowanego kraju, zwłaszcza w kwestiach imigracji i energii, a mniej czasu poświęcać na wtrącanie się w sprawy tych, którzy eliminują irańskie zagrożenie nuklearne".

Na początku maja amerykański Departament Obrony ogłosił plan wycofania pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec.

pc

pc
Źródło: AFP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
