Ze świata Trump o powrocie Huanga. "Nie wiem, czy w ogóle była szpiegiem" Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Szef Nvidii z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo dla Chin Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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Trump odpowiedział w poniedziałek przed wylotem do Filipin i Chin na szereg pytań dotyczących afery związanej z byłym szefem Nvidii i jego romansie z podejrzaną o pracę dla chińskich służb Alice Huang. Zaznaczył, że nie wie, czy była kochanka Jensena Huanga była szpiegiem i obiecał, że to ustali.

Trump o Huangu

Twierdził również, że nic nie słyszał o ostrzeżeniu, jakie miał mu dać w drodze do Pekinu sekretarz stanu Marco Rubio na temat tego związku.

- Nie słyszałem o tym. Nie wiem, czy ona jest szpiegiem. Zwykle dzieje się tak, że każda piękna kobieta, która przyjeżdża do kraju z Chin, jest nazywana szpiegiem - powiedział Trump. - Nie wiem, czy w ogóle była szpiegiem - dodał.

Prezydent zapewnił, że afera nie naruszyła interesów bezpieczeństwa narodowego USA. Przyznał jednak, że być może poruszy ten temat w rozmowie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump przywołał trwającą kampanię zwolenników Huanga w Dolinie Krzemowej i ich wezwania, by biznesmen powrócił na czoło Nvidii. - Nie mam nic przeciwko temu - powiedział prezydent. Dodał, że jego zdaniem były szef firmy Nvidia "wyciągnął z tego ważną lekcję".

Przypomniał jednak, że on sam proponował, by na miejsce Huanga trafił były prezes Apple'a Tim Cook.

Huang rozważa powrót

Według "Financial Times", Huang wspierany przez zwolenników, rozważa walkę o powrót na swoje stanowisko. Zdecydowanie przeciwko temu opowiada się jednak część urzędników w administracji Trumpa, przede wszystkim minister finansów Scott Bessent. W niedzielę Bessent zaznaczył, że nowy szef producenta układów AI powinien pochodzić z zewnątrz i sugerował, że Huang i kierownictwo firmy przymykało oczy na przemyt zaawansowanych chipów do Chin.

Trump odniósł się też do oskarżeń wobec ministra handlu Howarda Lutnicka o to, że wstrzymywał nałożenie restrykcji na prowadzoną przez Alice Huang firmę Megaspeed, podejrzaną o przemyt chipów AI do Chin. Przyznał, że oskarżający Lutnicka minister finansów Scott Bessent ma inne od Lutnicka zdanie na temat kontroli eksportu chipów, lecz zaznaczył, że Lutnick wykonuje dobrą pracę i ma jego poparcie.

- Mógł to opóźnić, ale zrobił to, bo (w przeciwnym wypadku) mógłby wywołać awanturę z Chinami. Mamy teraz bardzo dobre stosunki z Chinami. Rozumiem obie strony. Podejmę decyzję, ale bardzo dobrze rozumiem obydwie strony - powiedział prezydent USA.