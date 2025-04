Trump mówi o "największym dniu w historii"

Z kolei pytany o czwartkowe spadki na Wall Street (w przypadku S&P500 przekraczały w trakcie sesji nawet 5 proc.) Trump powiedział, że nie przyglądał się giełdzie, zaś sekretarz skarbu Scott Bessent dodał, że "nie widzi nic niezwykłego" i zapewnił, że w ciągu najbliższych 90 dni sytuacja co do ceł znacznie się wyklaruje.

Minister handlu Howard Lutnick przekonywał natomiast, że państwa całego świata składają obecnie "oferty, z którymi nigdy, przenigdy by nie wyszły, gdyby nie ruchy prezydenta, domagające się, by ludzie traktowali Stany Zjednoczone z szacunkiem".

Trump: zgadzają się na wszystko, o co proszę

Trump twierdził, że państwa "zgadzają się na wszystko, o co prosi" i dziwił się, że podobnych ustępstw nie uzyskiwali jego poprzednicy. Spekulował, że to wynik "nieśmiałości", głupoty lub nienawiści do kraju ze strony poprzednich administracji. Powiedział też, że jeśli jednak nie dojdzie do porozumień, zawieszone cła wejdą ponownie w życie.