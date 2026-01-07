Logo TVN24
Trump ma plan na amerykańską zbrojeniówkę: większa produkcja i mniejsze płace dyrektorów

Donald Trump
Górnicka-Partyka: Trump wprowadza amerykańską wizję świata
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że nie dopuści do wypłacania dywidend akcjonariuszom ani wysokich wynagrodzeń kadrze kierowniczej w koncernach zbrojeniowych, dopóki nie zostaną rozwiązane problemy związane z opóźnieniami w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia. Jednocześnie polecił firmom zbrojeniowym inwestowanie w nowe zakłady produkcyjne.

Prezydent Donald Trump oznajmił we wpisie na swoim portalu społecznościowym, że "nie będzie dłużej tolerować" sytuacji, w której "dostawcy sprzętu obronnego wypłacają obecnie ogromne dywidendy swoim akcjonariuszom i dokonują masowych wykupów akcji kosztem inwestycji w zakłady i sprzęt".

"Firmy zbrojeniowe nie produkują naszego wspaniałego sprzętu wojskowego wystarczająco szybko, a po jego wyprodukowaniu nie jest on odpowiednio i szybko serwisowany. Od teraz kadra kierownicza musi budować NOWE i NOWOCZESNE zakłady produkcyjne, zarówno w celu dostarczania i konserwacji tego ważnego sprzętu, jak i w celu budowy najnowszych modeli przyszłego sprzętu wojskowego" - napisał Trump.

Jak dodał, "dopóki tego nie zrobią, żaden dyrektor nie powinien mieć prawa do zarobków przekraczających 5 milionów dolarów (rocznie)" - dodał.

Kolejna krytyka pod adresem gigantów zbrojeniowych

Trump zapowiedział też, że do tego czasu nie zezwoli firmom na skupowanie własnych akcji i wypłatę dywidend. Trump ogłosił, że dotyczy to wszystkich firm zbrojeniowych. Nie podał szczegółów dotyczących ani swoich żądań, ani tego, jak zamierza wprowadzić zakazy dla notowanych na giełdzie spółek. Koncerny zbrojeniowe są prywatnymi firmami, a rząd nie posiada w nich udziałów, choć w przeszłości Trump sugerował, że może przejąć część akcji firm takich jak Lockheed Martin. Ich dochody zależą jednak od zamówień i decyzji administracji.

"Rośnie znaczenie" człowieka Trumpa. "On tam jest wicekrólem"
"Rośnie znaczenie" człowieka Trumpa. "On tam jest wicekrólem"

TVN24

Wypowiedź Trumpa jest kolejną krytyką jego administracji pod adresem gigantów zbrojeniowych. We wtorek w przemówieniu do republikańskich kongresmenów Trump narzekał, że firmy mają potężne zaległości produkcyjne, przez co wojsko i zagraniczni kontrahenci muszą latami czekać na zamówiony sprzęt. Wymienił w tym kontekście śmigłowce Apache produkowane przez Boeinga i skargi na daleki czas ich dostaw ze strony władz Indii.

W listopadzie sekretarz (minister) ds. sił lądowych Dan Driscoll oskarżył te firmy o "wrabianie" Pentagonu w zakup zbyt drogiego sprzętu i zapowiedział zwrot w kierunku pozyskiwania części sprzętu i komponentów od cywilnych firm komercyjnych oraz mniejszych firm zbrojeniowych.

CNN: Amerykanie nie popierają wizji Trumpa. Sondaże są zgodne

CNN: Amerykanie nie popierają wizji Trumpa. Sondaże są zgodne

TVN24
USA przejęły tankowiec. Rosjanie się spóźnili, teraz mają żądania

USA przejęły tankowiec. Rosjanie się spóźnili, teraz mają żądania

TVN24
Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

