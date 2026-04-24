Ze świata Rewolucja w polityce narkotykowej USA. Marihuana z nowym statusem

Marihuana

Zgodnie z zapowiedzią, regulowane przez stany produkty medyczne z marihuany zostaną przeniesione z grupy najbardziej niebezpiecznych substancji - takich jak heroina - do kategorii obejmującej środki o niskim lub umiarkowanym potencjale nadużywania. W tej samej grupie znajdują się m.in. popularne leki przeciwbólowe, ketamina czy testosteron. Zmiana obejmie również produkty zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków.

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche zapowiedział także przyspieszenie szerszego procesu zmiany klasyfikacji wszystkich zastosowań marihuany.

"To przeklasyfikowanie pozwala na prowadzenie badań nad bezpieczeństwem i skutecznością tej substancji, co ostatecznie zapewni pacjentom lepszą opiekę, a lekarzom bardziej wiarygodne informacje" - przekazał Blanche w oświadczeniu.

Impuls dla miliardowego rynku

Zmiany mogą ułatwić prowadzenie badań, zmniejszyć obciążenia podatkowe i poprawić dostęp firm do finansowania. Na decyzji mogą skorzystać m.in. producenci i dystrybutorzy konopi, którzy już teraz rozwijają badania nad zastosowaniem marihuany w leczeniu bólu, objawów nowotworowych czy zaburzeń lękowych.

Rynek zareagował początkowo optymizmem - akcje spółek konopnych wzrosły o 6 do 13 procent - jednak później oddały zyski, gdy inwestorzy ocenili ograniczony zakres natychmiastowych zmian.

Dzisiejszy dzień to przełomowy moment dla Stanów Zjednoczonych. Dzięki decyzji prezydenta Trumpa federalna polityka wreszcie zaczyna być zgodna z nauką, medycyną i - co najważniejsze - potrzebami pacjentów - ocenił Irwin Simon, prezes jednej z firm z branży.

Większość stanów z legalną marihuaną

Choć na poziomie federalnym marihuana pozostaje nielegalna, sytuacja w poszczególnych stanach jest inna. Rekreacyjne użycie dopuszczono w 24 stanach i Dystrykcie Kolumbii, a medyczne - w 40. Tylko dwa stany całkowicie zakazują jej stosowania.

Sprzedaż legalnej marihuany ma według prognoz przekroczyć 47 miliardów dolarów w 2026 roku.

Polityczne spory i obawy

Decyzja wpisuje się w wcześniejsze działania prezydenta Donalda Trumpa, który w grudniu polecił złagodzenie przepisów. Jednocześnie wezwał Kongres do dalszych zmian, aby zapewnić dostęp do pełnego spektrum produktów CBD przy zachowaniu ograniczeń dla tych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Nie brakuje jednak krytyków, wskazujących na szkodliwy wpływ konopii indyjskich na zdrowie psychiczne konsumentów, a także o negatywnym wpływie na społeczeństwo. "Dzisiejsza marihuana jest znacznie silniejsza niż 10 czy 20 lat temu, co prowadzi do większej liczby psychoz, zachowań antyspołecznych i śmiertelnych wypadków drogowych. Zmiana klasyfikacji to krok w złym kierunku" - napisał senator Tom Cotton.

Najczęściej używany narkotyk

Marihuana pozostaje najczęściej używaną nielegalną substancją w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Według danych amerykańskich służb zdrowia korzysta z niej niemal co piąty mieszkaniec USA w ciągu roku. Mimo rosnącego rynku i liberalizacji przepisów, miliony Amerykanów były w przeszłości zatrzymywane za jej posiadanie.

Departament Sprawiedliwości zapowiedział, że 29 czerwca rozpocznie formalne postępowanie, które ma zgromadzić dowody i opinie ekspertów w sprawie pełnej zmiany klasyfikacji marihuany.

