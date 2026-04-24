Ze świata

Rewolucja w polityce narkotykowej USA. Marihuana z nowym statusem

Oprac. Jan Sowa
14-osobowa rodzina zatruła się marihuaną
Marihuana
Administracja Stanów Zjednoczonych zapowiada jedną z największych zmian w polityce narkotykowej od dekad. Departament Sprawiedliwości ogłosił złagodzenie części restrykcji dotyczących marihuany i przyspieszenie procesu przeklasyfikowania jej jako mniej niebezpiecznej substancji. Decyzja nie oznacza pełnej legalizacji, ale może znacząco wpłynąć na wart nawet 47 miliardów dolarów rynek.

Zgodnie z zapowiedzią, regulowane przez stany produkty medyczne z marihuany zostaną przeniesione z grupy najbardziej niebezpiecznych substancji - takich jak heroina - do kategorii obejmującej środki o niskim lub umiarkowanym potencjale nadużywania. W tej samej grupie znajdują się m.in. popularne leki przeciwbólowe, ketamina czy testosteron. Zmiana obejmie również produkty zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków.

Dzieci płacą za ból rodziców. Po przecięciu pępowiny zaczyna się piekło
Dzieci płacą za ból rodziców. Po przecięciu pępowiny zaczyna się piekło

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche zapowiedział także przyspieszenie szerszego procesu zmiany klasyfikacji wszystkich zastosowań marihuany.

"To przeklasyfikowanie pozwala na prowadzenie badań nad bezpieczeństwem i skutecznością tej substancji, co ostatecznie zapewni pacjentom lepszą opiekę, a lekarzom bardziej wiarygodne informacje" - przekazał Blanche w oświadczeniu.

Po tą używkę sięgają już 15-latki. "Skala jest zatrważająca"
Po tą używkę sięgają już 15-latki. "Skala jest zatrważająca"

Impuls dla miliardowego rynku

Zmiany mogą ułatwić prowadzenie badań, zmniejszyć obciążenia podatkowe i poprawić dostęp firm do finansowania. Na decyzji mogą skorzystać m.in. producenci i dystrybutorzy konopi, którzy już teraz rozwijają badania nad zastosowaniem marihuany w leczeniu bólu, objawów nowotworowych czy zaburzeń lękowych.

Rynek zareagował początkowo optymizmem - akcje spółek konopnych wzrosły o 6 do 13 procent - jednak później oddały zyski, gdy inwestorzy ocenili ograniczony zakres natychmiastowych zmian.

Dzisiejszy dzień to przełomowy moment dla Stanów Zjednoczonych. Dzięki decyzji prezydenta Trumpa federalna polityka wreszcie zaczyna być zgodna z nauką, medycyną i - co najważniejsze - potrzebami pacjentów - ocenił Irwin Simon, prezes jednej z firm z branży.

Niebezpieczny nałóg już nie jest tabu. Dlaczego wraca do łask?
Niebezpieczny nałóg już nie jest tabu. Dlaczego wraca do łask?

Większość stanów z legalną marihuaną

Choć na poziomie federalnym marihuana pozostaje nielegalna, sytuacja w poszczególnych stanach jest inna. Rekreacyjne użycie dopuszczono w 24 stanach i Dystrykcie Kolumbii, a medyczne - w 40. Tylko dwa stany całkowicie zakazują jej stosowania.

Sprzedaż legalnej marihuany ma według prognoz przekroczyć 47 miliardów dolarów w 2026 roku.

Snusy i woreczki nikotynowe to nie jest sprawa tylko polityczna
Snusy i woreczki nikotynowe to nie jest sprawa tylko polityczna

Polityczne spory i obawy

Decyzja wpisuje się w wcześniejsze działania prezydenta Donalda Trumpa, który w grudniu polecił złagodzenie przepisów. Jednocześnie wezwał Kongres do dalszych zmian, aby zapewnić dostęp do pełnego spektrum produktów CBD przy zachowaniu ograniczeń dla tych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Nie brakuje jednak krytyków, wskazujących na szkodliwy wpływ konopii indyjskich na zdrowie psychiczne konsumentów, a także o negatywnym wpływie na społeczeństwo. "Dzisiejsza marihuana jest znacznie silniejsza niż 10 czy 20 lat temu, co prowadzi do większej liczby psychoz, zachowań antyspołecznych i śmiertelnych wypadków drogowych. Zmiana klasyfikacji to krok w złym kierunku" - napisał senator Tom Cotton.

Co czwarty uczeń sięga po marihuanę. Nawet okazjonalne palenie wpływa na naukę i psychikę
Co czwarty uczeń sięga po marihuanę. Nawet okazjonalne palenie wpływa na naukę i psychikę

Najczęściej używany narkotyk

Marihuana pozostaje najczęściej używaną nielegalną substancją w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Według danych amerykańskich służb zdrowia korzysta z niej niemal co piąty mieszkaniec USA w ciągu roku. Mimo rosnącego rynku i liberalizacji przepisów, miliony Amerykanów były w przeszłości zatrzymywane za jej posiadanie.

Departament Sprawiedliwości zapowiedział, że 29 czerwca rozpocznie formalne postępowanie, które ma zgromadzić dowody i opinie ekspertów w sprawie pełnej zmiany klasyfikacji marihuany.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Medyczna marihuanaMedycynaUSA
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Pekin, Chiny
DeepSeek V4 na chipach Huawei. Chiński model AI z ambicjami globalnymi
Tech
Erste Bank
Trzeci największy bank w Polsce zmienia nazwę
Z kraju
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Takie będą ceny paliw w weekend
Z kraju
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Najdroższa autostrada w UE. Cena wygania auta na drogi krajowe
Moto
shutterstock_2558587171
Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w branżę odzieżową
Handel
londyn anglia ludzie emigranci
Alibaba usuwa oferty danych Brytyjczyków. Wyciek pod lupą
Ze świata
Bezrobocie bez zmian
Stopa bezrobocia w marcu. Nowe dane
Z kraju
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Największy dłużnik strefy euro. Grecja traci pozycję lidera
Ze świata
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny
Turystyka
sklep zakupy napoje piwo shutterstock_2314430081
Trzecia taka niedziela w roku
Handel
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Wzrost cen paliw w Polsce czwarty w UE? W Portugalii benzyna tańsza? Sprawdzamy
Tyle kosztuje paliwo w piątek
Z kraju
Andrzej Duda trzy miesiące po zakończeniu prezydentury (24.11.2025, Gdańsk)
ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online
Piotr Szostak
Atlas V
AI ważniejsze niż kosmos. SpaceX odsłania karty
Tech
kamera-film-16.jpg
100 milionów w 1,5 minuty. Branża audiowizualna potrzebuje zmian w finansowaniu
Z kraju
Canberra
Australia w centrum rewolucji AI. Microsoft i rząd łączą siły
Tech
warner bros hq - Walter Cicchetti shutterstock_2527136345
Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance
Ze świata
forum-0428282531 (1)
Amerykański gigant zainwestuje w Polsce
Z kraju
Kaufland
Skażony ser w popularnej sieci sklepów. Ostrzeżenie
Handel
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Byli członkowie rady nadzorczej operatora Zondacrypto zawiadamiają estońską prokuraturę
Ze świata
Węgry, stacja paliw, paliwa, benzyna
MOL: ropa dotarła rurociągiem Przyjaźń
Ze świata
sklep kubki talerze shutterstock_1973449607
Znana sieć zamyka dziesiątki sklepów w Polsce. Nie działa też sklep internetowy
Handel
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Wielkie plany SpaceX. Własne GPU i kompleks Terafab w Teksasie
Tech
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
Handel
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
Ze świata
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Praca na L4? Nowe regulacje jasno określają zasady
Dla pracownika
Lotnisko we Frankfurcie
Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin odwrócił trend. Co dalej z kursem
Tech
shutterstock_2317709075
Przełomowy wyrok TSUE. Banki nie mogą tak liczyć odsetek
Prawo
piosenka piosenkarka studio nagran mikrofon AdobeStock_574979377
AI kontra człowiek. Zdumiewające wyniki badania
Tech

