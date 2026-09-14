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Ze świata

Trump: kraje, które nie pomogły, zwrócą USA pieniądze

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Donald Trump na Zielonej Wyspie
Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL
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Donald Trump wypowiedział się na temat sytuacji w cieśnienie Ormuz oraz o kosztach wojny z Iranem. Prezydent USA podkreślił także, że jest otwarty na powrót do rozmów z Irańczykami.

"Ropa naftowa przepływa przez cieśninę Ormuz. Kraje świata, które w żaden sposób nam nie pomogły, powinny i zwrócą Stanom Zjednoczonym pieniądze, gdy ta OSZUKAŃCZA wojna się skończy. Robimy to o wiele bardziej dla innych niż dla siebie, i robimy to od pokoleń!" - napisał Trump w mediach społecznościowych.

Trump o kosztach wojny z Iranem
Trump o kosztach wojny z Iranem
Źródło zdjęcia: Truth Social

Prezydent USA nie rozwinął wypowiedzi i nie wyjaśnił, w jaki sposób i za co inne państwa mają zwracać Ameryce koszty. Wcześniej wielokrotnie sugerował jednak, że Stany Zjednoczone będą pobierać opłaty za tranzyt przez Ormuz za dbanie o bezpieczeństwo w cieśninie.

Trump otwarty na rozmowy z Iranem

W innym poniedziałkowym wpisie Trump zasugerował z kolei, że jest gotów na wznowienie rozmów dyplomatycznych z Iranem.

"Upadający naród Iranu bardzo chce szybko zawrzeć porozumienie. Zadecyduję, czy Stany Zjednoczone zdecydują się na zaangażowanie - na którą to koncepcję jesteśmy otwarci" - napisał.

Trump o rozmowach z Iranem
Trump o rozmowach z Iranem
Źródło zdjęcia: Truth Social

Wypowiedź prezydenta USA wydaje się zwrotem w jego dotychczasowej postawie. Choć Trump od dawna twierdzi, że Iran bardzo zabiega o porozumienie, dotąd twierdził, że nie jest tym zainteresowany, bo Teheran nie będzie honorował żadnego zawartego układu.

Odwołane rozmowy w Omanie

W poniedziałek przedstawiciele państw Zatoki Perskiej i Iranu mieli odbyć spotkanie na temat otwarcia cieśniny Ormuz, jednak zostało ono przełożone przez gospodarzy w Omanie. Trump wcześniej mówił, że nie obchodzi go, czy dojdzie do spotkania, a sojusznicy Ameryki z Zatoki mogą sami o tym decydować.

>>> Iran: Arabia Saudyjska zwróciła się z prośbą

Ostatnie dni przyniosły eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i rozszerzenie go o walki między jemeńskimi rebeliantami Huti i Arabią Saudyjską. Na skutek uderzeń Huti wyłączony został ropociąg Wschód-Zachód, stanowiący alternatywną ścieżkę saudyjskiej ropy dla cieśniny Ormuz. Według agencji Reuters, jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi ponownie ropociągu, wyczerpią się jej zapasy ropy przeznaczone na eksport i dojdzie do utraty nawet 4 proc. światowych dostaw.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpIran
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