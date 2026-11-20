Ze świata Trump i Xi porozumieli się w sprawie AI. Prezydent USA zapowiada zakaz dla firm Oprac. Paulina Karpińska |

"Nie dajmy sobie wmówić, że Trump, Putin i Xi mogą decydować o losach świata" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: VYACHESLAV PROKOFYEV/EPA/PAP

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- Przewodniczący Xi i ja zgodziliśmy się, że stworzymy pewne wspólne mechanizmy bezpieczeństwa - powiedział Trump na konferencji prasowej na temat jego wizyty na Filipinach i w Chinach.

W czwartek w chińskim Shenzhen przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina. Ich rozmowy trwały blisko 90 minut.

Dowiedz się więcej: Deklaracja po szczycie Trumpa, Putina i Xi. O wojnie nuklearnej i nie tylko TVN24

Trump chce zatrzymać centra danych w kraju

Trump przekazał też na piątkowej konferencji - choć przyznał, że nie rozmawiał jeszcze o tym z doradcami - że zabroni amerykańskim firmom budowy centrów danych poza Stanami Zjednoczonymi.

Zasugerował, że eksport zaawansowanych chipów był "destruktywny" dla kraju i pozwolił innym krajom na doganianie Ameryki w obszarze AI.