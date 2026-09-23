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Ze świata

Trump grozi zakazem. To byłby wstrząs dla rynku paliw

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Donald Trump
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Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MICK TSIKAS
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Donald Trump stwierdził, że jest za wprowadzeniem zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego. Sytuacja na rynku tego paliwa już jest niezwykle trudna, a ceny na świecie biją kolejne rekordy.

Trump powiedział, że ukraińskie ataki na rafinerie naftowe są "poważnym ciosem dla Rosjan, ale też poważnym ciosem w ceny oleju napędowego".

Trump o oleju napędowym

Pytany o wezwania części kongresmenów do wprowadzenia zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego, Trump powiedział, że również do tego wzywa w dyskusjach wewnętrznych.

- Powiedziałem, żebyśmy nie wysyłali oleju napędowego. Produkujemy go naprawdę dużo. Sam o to prosiłem. Prosiłem o to moich ludzi - mówił prezydent USA.

Jego zdaniem "to mogłoby mieć pewien wpływ na ceny zwykłej benzyny". Prezydent USA dodał, że wkrótce zapadnie decyzja - "taka lub inna" - w sprawie wprowadzenia zakazu.

Minister finansów Scott Bessent powiedział, że administracja bada, czy taki ruch jest wykonalny i czy byłby to pełny zakaz, czy częściowy. - Analizujemy, czy jest to wykonalne z punktu widzenia ogólnych mocy przerobowych rafinerii oraz czy całkowity lub częściowy zakaz byłby skuteczny - wyjaśnił Bessent.

Diesel kluczowy dla gospodarki

Według danych AAA cena oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych wzrosła do rekordowego poziomu 6,53 dolara za galon, czyli o prawie 3 dolary więcej niż w zeszłym roku. W Kalifornii olej napędowy kosztuje 8,44 dolara za galon - podał portal stacji CNBC.

Ceny paliw gwałtownie wzrosły, ponieważ wojny w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie spowodowały znaczne ograniczenie światowych mocy rafineryjnych.

Ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie zmusiły Moskwę do wprowadzenia zakazu eksportu oleju napędowego. Rafinerie na Bliskim Wschodzie również stały się celem ataków ze strony Iranu i jego sojuszników - jemeńskich Huti. Eksport produktów przez cieśninę Ormuz jest ograniczony z powodu irańskich gróźb wobec tankowców.

Grupa lobbingowa przemysłu naftowego American Petroleum Institute ostrzegła, że "ograniczenie eksportu energii ze Stanów Zjednoczonych tylko pogłębi kryzys - zaostrzając wyzwania związane z rafinacją i ostatecznie szkodząc konsumentom".

Olej napędowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce. Jest paliwem dla ciężarówek i pociągów dostarczających towary na rynek oraz dla maszyn rolniczych służących do zbiorów. Wyższe ceny oleju napędowego przekładają się na wyższe rachunki za artykuły spożywcze i wyższe ceny produktów konsumpcyjnych, które ponoszą konsumenci - napisał CNBC.

Kwestia rosyjskich rafinerii

Trump zapowiedział też, że nie tylko o uderzeniach na rosyjskie rafinerie będzie rozmawiał z Zełenskim. Poruszy m.in. temat produkcji na Ukrainie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot.

Pytany o to, czy użyje sankcji na Rosję lub ceł przewidzianych przez nową ustawę imienia Lindseya Grahama, Trump zaznaczył tylko, że jest to bardzo "surowa ustawa". Podkreślił jednak, że może rozmawiać na ten temat z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Chiny, jako główny importer rosyjskiej ropy naftowej i gazu, są głównym potencjalnym celem ceł przewidzianych w ustawie.

Źródło: PAP, CNBC
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Tagi:
Donald TrumpOlej napędowyPaliwopaliwaEksport
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