Ze świata Trump dopiął swego. Tyle miał zarobić na powrocie Huanga Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Jensen Huang znowu szefem Nvidii - reakcje rynków podsumował Sebastian Napieraj Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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Donald Trump zarobił nawet 15 mln dolarów (ok. 61 mln zł) na posiadanych akcjach firmy Nvidia po tym, jak kurs amerykańskiego producenta chipów gwałtownie wzrósł w związku z niespodziewanym powrotem Jensena Huanga na stanowisko prezesa - napisał "Guardian".

Powrót Huanga. Kurs Nvidii wystrzelił

Huang, który był współzałożycielem firmy w 1993 roku, został usunięty przez zarząd po pojawieniu się zarzutów, że miał trzy romanse, w tym jeden z kobietą podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin oraz dwa z pracownicami. Mimo to po 11 dniach zarząd Nvidii przywrócił go na stanowisko po interwencji prezydenta USA.

- Porozmawiałem z nimi, powiedzmy to tak - powiedział Trump w poniedziałek w rozmowie z CNBC. Dodał też: - I przekonałem ich… Dogadałem się z nimi.

W poniedziałek akcje Nvidii poszybowały w górę o ponad 30 procent, a wartość firmy podskoczyła o około 950 mld dolarów.

Huang powrócił do siedziby firmy w Santa Clara w Kalifornii, gdzie został powitany jak bohater, a tłumy pracowników skandowały: "Jensen, Jensen, Jensen!".

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Trump a akcje firmy Nvidia

Z oświadczeń majątkowych prezydenta USA złożonych w Biurze Etyki Rządowej wynika, że na dzień 30 września - według najnowszych dostępnych danych - mógł on posiadać aż 370 000 akcji firmy Nvidia, o czym po raz pierwszy poinformował "Financial Times".

Ruben Gallego, demokratyczny senator z Arizony, napisał na X: "Musimy zbadać, jakie transakcje giełdowe miały miejsce przed ogłoszeniem. Ta administracja jest najbardziej skorumpowaną w historii". Później dodał: "Trump mógł zapoczątkować pęknięcie bańki na rynku sztucznej inteligencji".

Trump may have started the popping of the AI bubble. https://t.co/B06GFDqiVf — Ruben Gallego (@RubenGallego) November 23, 2026 Rozwiń

Trump nabył akcje firmy Nvidia o wartości od 23 mln do 86 mln dolarów - wynika z analizy przeprowadzonej przez BBC na podstawie rządowych oświadczeń majątkowych prezydenta USA z ostatnich dwóch lat. Od czasu powrotu na stanowisko amerykański przywódca sprzedał część swoich udziałów w tej spółce, osiągając zysk w wysokości od 3,5 mln do 10,2 mln dolarów.

Bańka AI nie pęknie?

W ostatnich miesiącach obserwowano mocne wahania kursów akcji spółek z branży sztucznej inteligencji. Powodem są obawy związane z wysokim poziomem zadłużenia w sektorze, wynikającym z finansowania rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji, a także perspektyw zaostrzenia regulacji w Stanach Zjednoczonych po zwycięstwie demokratów w wyborach uzupełniających.

- Biorąc pod uwagę kluczową rolę firmy Nvidia w kwestii inwestowania w sztuczną inteligencję, konsekwencje przywrócenia Huanga na stanowisko mogą być daleko idące. Czy niektórzy prezesi firm technologicznych są obecnie tak istotni dla przyszłości sztucznej inteligencji i przywództwa Stanów Zjednoczonych w najnowszej rewolucji technologicznej, że nie można ich zwolnić? - zastanawia się Roger Lee, szef strategii akcyjnej w banku inwestycyjnym Cavendish.

I dodaje: - Nadal pozostają pytania dotyczące skali wymaganego finansowania i przyszłej monetyzacji, a zależność od Huanga w kontekście przyszłego sukcesu sztucznej inteligencji może paradoksalnie wzmocnić te obawy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kurs akcji Anthropic spadł pomimo wczorajszego mocnego ożywienia na rynku.

Według ekonomistów powrót Huanga oznacza, iż amerykański bank centralny z większym prawdopodobieństwem podniesie stopy procentowe, a perspektywa rychłego pęknięcia bańki związanej ze sztuczną inteligencją staje się coraz mniej realna.