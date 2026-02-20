Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Donalda Trumpa

Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fed Źródło: TVN24

Większość sędziów (w stosunku sześciu do trzech) orzekła, że prawo stanowiące podstawę tych taryf importowych "nie upoważnia prezydenta do nakładania ceł".

Decyzja SN w sprawie ceł Trumpa

Sąd stwierdził w wydanym w piątek orzeczeniu, napisanym przez prezesa Johna Robertsa, że prezydent - nakładając cła na podstawie IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) - przekroczył swoje uprawnienia.

"Prezydent powołuje się na nadzwyczajne uprawnienia do jednostronnego nakładania ceł o nieograniczonej wysokości, czasie trwania i zakresie" - napisał Roberts.

"W odniesieniu do zakresu, historii i kontekstu konstytucyjnego tego rzekomego uprawnienia, (głowa państwa) musi jasno określić upoważnienie Kongresu do jego wykonania" - podkreślił Sąd Najwyższy.

Dodał, że wskazana przez Trumpa ustawa IEEPA nie daje takich jasnych upoważnień.

Jak podał portal CNBC, IEEPA nie wspomina wyraźnie o cłach, a tylko pozwala prezydentowi "regulować import" w odniesieniu do zagranicznych transakcji po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w celu przeciwdziałania pewnym "niezwykłym i nadzwyczajnym" zagrożeniom.

Administracja Trumpa twierdziła wcześniej, że sformułowanie to uprawnia prezydenta do nakładania ceł na towary zagraniczne.

Ogromny koszt decyzji SN

Zdaniem CNN decyzja ta "jest prawdopodobnie największą porażką drugiej administracji Trumpa przed konserwatywnym Sądem Najwyższym, który w zeszłym roku wielokrotnie opowiadał się po stronie prezydenta w serii nadzwyczajnych orzeczeń dotyczących imigracji, zwolnienia szefów niezależnych agencji i głębokich cięć wydatków rządowych".

Jak podał Bloomberg, sędziowie nie odnieśli się do kwestii zakresu, w jakim importerzy są uprawnieni do zwrotu kosztów, pozostawiając rozstrzygnięcie tych kwestii sądowi niższej instancji. Jeśli zwrot kosztów zostanie w pełni dopuszczony, jego łączna kwota może wynieść nawet 170 mld dolarów - ponad połowę dochodów, jakie przyniosły cła Trumpa.

Natomiast według telewizji MS NOW, w ramach ceł nałożonych na podstawie IEEPA państwo uzyskało w ubiegłym roku 133 mld dolarów. To wielka porażka dla prezydenta Trumpa, dla którego cła stanowią główny element polityki gospodarczej i zagranicznej.

Wśród ceł nałożonych na podstawie IEEPA są 10-procentowe taryfy na niemal wszystkie towary z niemal wszystkich państw świata i wyższe cła na ok. 70 państw wprowadzone w kwietniu 2025 r. Nałożone w ramach "dnia wyzwolenia" cła stanowiły też podstawę do negocjacji nowych umów handlowych z największymi gospodarkami, w tym UE, Chinami, Japonią, Koreą Płd., czy Indiami. Trump użył też IEEPA, by nakładać karne cła w związku z przemytem fentanylu na towary z Chin, Meksyku i Kanady, a także karne cła na Brazylię i Indie za skazanie byłego brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro i zakup rosyjskiej ropy naftowej.

Biały Dom oświadczył, że szybko zastąpi te opłaty innymi narzędziami prawnymi, chociaż alternatywne rozwiązania są zazwyczaj bardziej uciążliwe lub bardziej ograniczone niż szerokie uprawnienia, które Trump uzyskał na mocy ustawy o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jakie mogą być konsekwencje decyzji SN

Decyzja Sądu Najwyższego zapadła stosunkiem głosów 6-3 - do trójki liberalnych sędzi dołączyło troje konserwatystów: Roberts, Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett.

Konsekwencje orzeczenia nie są dotąd jasne, bo Sąd nie określił, co powinno stać się z pobranymi podatkami. Jak zaznaczył w zdaniu odrębnym sędzia Brett Kavanaugh, decyzja spowoduje z tego powodu wielki "bałagan".

Podobną opinię już wcześniej wygłosił sam Trump. Prezydent oświadczył, że decyzja, przed którą stał Sąd, była jedną z najważniejszych w historii, twierdząc, że USA nie byłyby w stanie rozwikłać powstałego bałaganu i oddać pobranych ceł importerom. "Jeśli Sąd Najwyższy wyda wyrok przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki w tej sprawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, MAMY PRZERĄBANE!" - napisał Trump w grudniu.

Plan B Trumpa

Według CNN, która powołuje się na przedstawicieli administracji, Trump dowiedział się o decyzji podczas zamkniętego dla prasy spotkania z gubernatorami stanów i nazwał ją "haniebną".

Zapewnił jednak, że Biały Dom ma "plan B". IEEPA nie jest jedyną ustawą dającą prezydentowi możliwość nakładania ceł. Inne drogi - jak przyznawał sam Trump i jego ludzie - są jednak znacznie wolniejsze i dają głowie państwa węższe pole manewru.

Konstytucja a ustawa IEEPA

Sprawa, w której orzekł Sąd Najwyższy, obracała się głównie wokół kwestii konstytucyjnego podziału władz i niejasnych sformułowań zawartych w ustawie IEEPA. Konstytucja mówi, że sprawa podatków i ceł leży w gestii Kongresu, zaś polityka zagraniczna w gestii władzy wykonawczej.

Ustawa IEEPA, uchwalona przez Kongres w 1974 r., daje prezydentowi szereg uprawnień korzystania z narzędzi gospodarczych w reakcji na nadzwyczajne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, lecz nie wymienia ceł bezpośrednio. Mówi natomiast o uprawnieniach do regulacji importu i eksportu, zamiast ceł wymieniając licencje i kwoty.

W orzeczeniu Roberts ocenił, że w obliczu niejasnych sformułowań ustawy, Sąd nie może zgodzić się na przyznanie prezydentowi tak potężnych uprawnień, twierdząc, że stanowiłoby to "transformacyjne rozszerzenie" prezydenckich prerogatyw w obszarze ceł.

"Wymowny jest również fakt, że przez pół wieku istnienia IEEPA żaden prezydent nie powołał się na tę ustawę, aby nałożyć jakiekolwiek cła - a tym bardziej cła o takiej skali i zakresie" - zaznaczył Roberts.

Strona rządowa argumentowała, że cła podlegają pod uprawnienia prezydenta, bo dotyczą polityki zagranicznej. Powoływała się też na przypadek nałożenia 10 proc. ceł przez Richarda Nixona w oparciu o ustawę poprzedzającą IEEPA - TWEA (Ustawa o handlu z wrogami, TWEA).

Opracował Krzysztof Krzykowski