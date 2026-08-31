Ze świata "Dar" Wenezueli dla Stanów Zjednoczonych. Trump przedstawił plan Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL

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"Jedną z rzeczy, które zamierzam zrobić z wenezuelską ropą, jest uzupełnienie Strategicznych Rezerw Narodowych, które z powodu śpiącego Joe Bidena zostały praktycznie opróżnione" - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

Jak dodał, "proces uzupełniania zapasów rozpocznie się wkrótce i jest darem Wenezueli dla narodu Stanów Zjednoczonych. Dziękuję!" - dodał.

Porozumienie USA i Wenezueli w sprawie ropy

Jego wypowiedź odnosi się do ogłoszonego w piątek porozumienia, wedle którego Stany Zjednoczone mają objąć większościową kontrolę nad ponad 65 mld baryłkami potwierdzonych rezerw wenezuelskiej ropy naftowej. Według Departamentu Stanu, Wenezuela ma otrzymać w zamian 100 mld dolarów prywatnych inwestycji z USA., prawdopodobnie chodzi o inwestycje w sektor wydobywczy.

Według "Wall Street Journal", kontrolę nad wenezuelskimi złożami objąć ma specjalna spółka rządu USA oraz wenezuelskiego operatora, w której USA ma objąć 55 proc. udziałów. Ma to uczynić nowy państwowy podmiot drugą największą spółką naftową pod względem posiadanych złóż po saudyjskim Aramco.

Obydwie poprzednie administracje wprowadzały na rynek ropę ze Strategicznej Rezerwy Naftowej, by ustabilizować światowe ceny ropy naftowej po szokach związanych z wojną w Ukrainie, a ostatnio z wojną USA z Iranem. O ile administracja Bidena częściowo uzupełniła rezerwy, interwencja Trumpa uszczupliła je do poziomu poniżej 300 mln baryłek, najniższego od 1982 r.

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Korupcja na ogromną skalę

Niecodzienna umowa o przejęciu wenezuelskiej ropy wzbudziła falę krytyki, m.in. ze strony Demokratów, ale - jak zaznacza "New York Times" - również części wenezuelskiej opozycji, niezadowolonej z braku demokratycznych zmian w Wenezueli.

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"Teraz widzimy, dlaczego Trump najechał Wenezuelę. Odsunął dyktatora Maduro, ale utrzymał jego wiceprezydentkę u władzy, jednocześnie blokując powrót do domu liderki opozycji i laureatki Nagrody Nobla Marii Coriny Machado, a także opóźniając wszelkie rozmowy o wyborach (...) po to, aby Stany Zjednoczone mogły kontrolować wenezuelską ropę, łamiąc jej konstytucję!" - napisał senator Demokratów Tim Kaine.

Dodał, że pewne jest, że umowa wzbogaci ludzi powiązanych z Trumpem. "Wykorzystywanie naszych żołnierzy do prywatnego przejęcia ropy to korupcja na ogromną skalę!" - dodał.