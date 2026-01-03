Trump blokuje umowę dotyczącą półprzewodników. W tle obawy o bezpieczeństwo

Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA Źródło: TVN24

Jak wyjaśnia agencja Reuters, w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom Trump podano, że HieFo jest "kontrolowane przez obywatela Chińskiej Republiki Ludowej" i że przejęcie przez tę firmę przedsiębiorstw Emcore w 2024 r. skłoniło prezydenta do przekonania, że ​​może ona "podjąć działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych".

Nie wymieniono jednak z nazwiska konkretnej osoby ani nie wyjaśniono powodów obaw Trumpa.

- Transakcja zostaje niniejszym zakazana - powiedział Trump, nakazując HieFo "zbycie wszystkich udziałów i praw w aktywach Emcore, gdziekolwiek się znajdują" w ciągu 180 dni.

Zagrożenie zidentyfikowane w toku dochodzenia

Jak poinformował Departament Skarbu USA, Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych (CFIUS) w toku dochodzenia w sprawie tego przejęcia zidentyfikował zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W komunikacie wydanym po oświadczeniu Donalda Trumpa nie sprecyzowano jednak, na czym polegało to zagrożenie.

"Aktywa będące przedmiotem transakcji obejmowały cyfrowe układy scalone EMCORE oraz powiązaną działalność w zakresie projektowania, produkcji i przetwarzania płytek półprzewodnikowych, w tym zakład produkcji półprzewodników" - wyjaśnił Departament Skarbu.

Jak dodano w oświadczeniu, Komitet "zidentyfikował zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego wynikające z transakcji, związane z potencjalnym dostępem do własności intelektualnej, zastrzeżonego know-how i wiedzy specjalistycznej EMCORE oraz potencjalnym przekierowaniem dostaw chipów (...) poza Stany Zjednoczone".

Reutersowi nie udało się skontaktować z przedstawicielami HieFo i Emcore w celu uzyskania komentarza.

O transakcji Emcore i HieFo

Emcore, spółka notowana na giełdzie w momencie transakcji, a później przejęta jako prywatna, poinformowała, że ​​HieFo kupiło jej dział układów scalonych oraz produkcję płytek indowo-fosforkowych za kwotę 2,92 mln dolarów.

Firma HieFo podała wówczas, że jej współzałożycielami są Genzao Zhang, były wiceprezes Emcore ds. inżynierii, i Harry Moore, który w swoim profilu na LinkedIn jest opisany jako były starszy dyrektor ds. sprzedaży w Emcore.

