Rekordowe zyski od czasu kryzysu z 2008 roku

Odrodzenie po pandemii COVID-19

Obecna korzystna dla branży sytuacja jest spowodowana gospodarczym otwarciem po pandemii COVID-19, które wywołało popyt na towary i surowce. Z drugiej strony koronawirus w dalszym ciągu powoduje utrudnienia w globalnych łańcuchach dostaw, blokujące porty i opóźniające transport, co ogranicza liczbę dostępnych do transportu towarów drogą morską statków. Wywindowało to w ostatnich miesiącach zyski sektora transportu morskiego do rekordowych poziomów.