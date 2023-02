Rekordowy zysk energetycznego giganta

TotalEnergies, francuski koncern petrochemiczny wpracował w zeszłym roku rekordowy zysk w postaci 19,5 miliarda euro. To o 2,5 miliarda więcej niż w 2021 roku. Jak zauważa dziennik "Le Figaro" to głównie zasługa działalności firmy w zakresie LNG, którego koncern jest drugim producentem na świecie.

Jak podaje "Le Figaro", koncern TotalEnergies odnotował rekordowy zysk w swojej działalności. Co więcej, wynik ten mógłby być jeszcze wyższy, gdyby nie fakt, że firma straciła 15 mld euro z powodu ograniczenia swojej działalności w Rosji (po ataku na Ukrainę ).

Pod względem produkcji gazu LNG TotalEnergies zajmuje drugie miejsce na świecie. Pierwsze należy do Shella.

Wyniki petrochemicznych spółek

Firma jest także producentem wyrobów chemicznych i jest jedną z największych prywatnych spółek petrochemicznych na świecie, obok ChevronTexaco, ExxonMobil, BP i Shell. We wtorek brytyjski gigant naftowy BP poinformował, iż ponad dwukrotnie zwiększył swój zysk w 2022 r. do prawie 28 miliardów dolarów. Podobnie Shell, który podwoił swój zysk do ponad 38 miliardów euro, a ExxonMobil uzyskał ponad 55,7 mld dol. wobec 23 mld dol. rok wcześniej.