Ze świata Gwałtowna przecena tokenu Trumpów. W tle pozew inwestora Oprac. Alicja Skiba |

Trump: decyzja o darowaniu życia skazanym na śmierć w Kalifornii to parodia sprawiedliwości Źródło wideo: TVN24, Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EMILY CURIEL

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Token, należący do firmy współzałożonej przez synów prezydenta USA, rozpoczął notowania we wrześniu 2025 r. - od tamtej pory stracił ponad 90 proc. swojej wartości. W sobotę rano wyceniany był na ok. 0,018 dolarów, co jest znacznym spadkiem wobec 0,039 dolarów dzień wcześniej.

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Oskarżenia wobec spółki

Wyprzedaż tokenu rozpoczęła się w piątek wieczorem i trwała do soboty rano. To był jeden z największych jednodniowych spadków wartości kryptoaktywów związanych z rodziną Donalda Trumpa. Dowodzi również ich podatności na wahania giełdowe, w momencie, gdy grożą im kontrole ze strony regulatorów.

W październiku jeden z inwestorów wniósł pozew przeciwko firmie i prezydentowi, w którym oskarżał podmioty o "nieuczciwe czerpanie zysków" z transakcji związanych z walutami cyfrowymi o wartości ponad dwóch mld dolarów. To z kolei stanowi naruszenie konstytucyjnych ograniczeń związanych z przyjmowaniem środków finansowych z zagranicy.

Token World Liberty Financial notuje duże straty Źródło zdjęcia: Shutterstock

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Oskarżenia wobec giełdy Binance

World Liberty poinformowało w sobotę w mediach społecznościowych, że giełda Binance automatycznie rozliczyła i zamknęła kontrakty terminowe związane z tym tokenem. W ich opinii miała to doprowadzić do gwałtownego spadku wartości.

We are aware that overnight, Binance automatically closed WLFI perpetual futures positions on both the long and short sides. We have also seen reports from users whose positions were profitable prior to closure but resulted in losses upon settlement.



We want to clarify that… — WLFI (@worldlibertyfi) November 28, 2026 Rozwiń

Binance poinformowała wcześniej na platformie X, że jest "świadoma doniesień dotyczących pozycji w kontraktach terminowych typu perpetual (bez daty wygaśnięcia - red.) na WLF (World Liberty Financial - red.)".

"Nasz zespół aktywnie analizuje aktywność rynkową i dane dotyczące realizacji zleceń" - zapewniono.

We are aware of the reports regarding WLFI perpetual futures positions. Our team is actively reviewing the market activity and execution data.



User protection and market integrity are our top priorities. Users are always free to contact Binance Customer Support directly. https://t.co/XLRfEaqw1u — Binance (@binance) November 28, 2026 Rozwiń

Jak informował Reuters w czerwcu, przedsięwzięcia kryptowalutowe powiązane z Trumpem przyniosły rodzinie prezydenta USA zyski rzędu miliardów dolarów. Jednocześnie wielu inwestorów poniosło poważne straty.