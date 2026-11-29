Gwałtowna przecena tokenu Trumpów. W tle pozew inwestora
Token, należący do firmy współzałożonej przez synów prezydenta USA, rozpoczął notowania we wrześniu 2025 r. - od tamtej pory stracił ponad 90 proc. swojej wartości. W sobotę rano wyceniany był na ok. 0,018 dolarów, co jest znacznym spadkiem wobec 0,039 dolarów dzień wcześniej.
Oskarżenia wobec spółki
Wyprzedaż tokenu rozpoczęła się w piątek wieczorem i trwała do soboty rano. To był jeden z największych jednodniowych spadków wartości kryptoaktywów związanych z rodziną Donalda Trumpa. Dowodzi również ich podatności na wahania giełdowe, w momencie, gdy grożą im kontrole ze strony regulatorów.
W październiku jeden z inwestorów wniósł pozew przeciwko firmie i prezydentowi, w którym oskarżał podmioty o "nieuczciwe czerpanie zysków" z transakcji związanych z walutami cyfrowymi o wartości ponad dwóch mld dolarów. To z kolei stanowi naruszenie konstytucyjnych ograniczeń związanych z przyjmowaniem środków finansowych z zagranicy.
Oskarżenia wobec giełdy Binance
World Liberty poinformowało w sobotę w mediach społecznościowych, że giełda Binance automatycznie rozliczyła i zamknęła kontrakty terminowe związane z tym tokenem. W ich opinii miała to doprowadzić do gwałtownego spadku wartości.
Binance poinformowała wcześniej na platformie X, że jest "świadoma doniesień dotyczących pozycji w kontraktach terminowych typu perpetual (bez daty wygaśnięcia - red.) na WLF (World Liberty Financial - red.)".
"Nasz zespół aktywnie analizuje aktywność rynkową i dane dotyczące realizacji zleceń" - zapewniono.
Jak informował Reuters w czerwcu, przedsięwzięcia kryptowalutowe powiązane z Trumpem przyniosły rodzinie prezydenta USA zyski rzędu miliardów dolarów. Jednocześnie wielu inwestorów poniosło poważne straty.