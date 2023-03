Słynna czekolada nie spełnia już kryterium "szwajcarskości". Z opakowania zniknie znany symbol

czytaj dalej

W ciągu ostatnich trzech lat - w wyniku wojen, pandemii i exodusu ludności - Rosja straciła około dwóch milionów ludzi więcej niż z wyłączeniem tych czynników - pisze "The Economist". "Przewidywana średnia długość życia chłopców, którzy mają teraz 15 lat, spadła w Rosji o prawie pięć lat, do tego samego poziomu co na Haiti" - czytamy.