Ze świata "To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych" Oprac. Wiktor Knowski |

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych o obniżce cen paliw: rząd zrobi to jak najszybciej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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Stany Zjednoczone naciskają na państwa europejskie, by te uwolniły rezerwy ropy, co ma zmniejszyć presję na ceny tego surowca na światowych rynkach. Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział, że USA wiedzą o tym, iż Francja, Niemcy i Włochy mają zgromadzone rezerwy.

- Oczywiście nie chcę wypowiadać się w ich imieniu, ale sądzę, że chętnie znalazłyby wspólną drogę do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi - zauważył.

Gdyby państwa Europy nie uruchomiły rezerw, Waszyngton ma rozważać wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego. O takim rozwiązaniu mówił prezydent USA Donald Trump.

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Stanowisko UE wobec groźby embargo

- Całkowicie odrzucamy jakikolwiek zakaz dotyczący oleju napędowego - powiedziała w piątek Itkonen, pytana o groźby USA.

Dodała też: - To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.

Jak podkreśliła rzeczniczka KE, Unia jest gotowa do współpracy z USA na forum Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Chodzi o organizację międzynarodową z siedzibą w Paryżu, która zrzesza 32 państwa, w tym kraje UE oraz Stany Zjednoczone.

Francja zwołuje spotkanie przywódców G7

Według rzeczniczki KE Francja, która obecnie sprawuje prezydencję w grupie państw G7 i współpracuje z MAE, zabiega o zwołanie jeszcze w piątek spotkania online przywódców tych krajów.

Celem spotkania - jak dodała - będzie "koordynacja działań mających na celu złagodzenie presji na ceny oraz zagwarantowania dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych zarówno w obrębie państw G7, jak i w skali globalnej". Macron zamierza też w piątek rozmawiać z przywódcami państw G7 - podała agencja AFP.

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Jak poinformował wcześniej Reuters, Paryż ma proponować uwolnienie przez kraje europejskie 50 mln baryłek oleju napędowego. Propozycję tę miały omówić kraje członkowskie w piątek rano podczas zwołanej ad hoc grupy koordynacyjnej ds. ropy naftowej, w skład której wchodzą reprezentanci państw UE. Rozmawiano również o tym, by ewentualne uwolnienie kolejnych zapasów oleju napędowego było uzależnione od zobowiązania USA, że nie wprowadzą jednostronnego zakazu jego eksportu. Stany Zjednoczone mają oczekiwać uwolnienia przez UE 120 mln baryłek w ciągu sześciu miesięcy.

Państwa UE utrzymują obowiązkowe zapasy ropy odpowiadające co najmniej 90 dniom średniego dziennego importu netto lub 61 dniom krajowego zużycia - w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Wiosną członkowie MAE uzgodnili skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy.