To ma być kolejny cel. Były rzecznik Hutich nie ma wątpliwości
We wrześniu jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili ofensywę, która przyniosła im największe zdobycze terytorialne od 2022 r. Po zajęciu terenów przy cieśninie Bab al-Mandab zyskali możliwość zakłócania żeglugi na jednym z najważniejszych szlaków morskich świata.
Huti szykują się do konfrontacji z Izraelem
Ali al-Buchajti powiedział w sobotę w wywiadzie dla izraelskiego portalu Mako, że Huti boją się, że Izrael rozpocznie przeciwko nim pełnoskalową wojnę podobną do działań przeciwko proirańskiemu Hezbollahowi w Libanie.
Mają też obawiać się, że Izrael będzie w stanie zlokalizować i wyeliminować przywódcę ruchu Abdul-Malika al-Hutiego i innych dowódców.
W związku z tym rebelianci mają przygotowywać broń o większym zasięgu i precyzji z myślą o przyszłej konfrontacji z Izraelem. Jego zdaniem mogą również próbować stworzyć zapas broni chemicznej lub biologicznej, który miałby służyć odstraszaniu Izraela.
Kontrola nad cieśniną Bab al-Mandab
Al-Buchajti uważa też, że po umocnieniu kontroli nad cieśniną Bab al-Mandab, przez którą w normalnych warunkach przepływa 12 proc. światowego handlu, w tym około 8 proc. światowego transportu ropy, Huti mogą zacząć pobierać opłaty od przepływających statków. Uzyskane w ten sposób środki mogliby przeznaczać na zakup uzbrojenia i dronów, a nawet budowę w Jemenie zakładów produkujących taki sprzęt.
Były rzecznik ruchu powiedział również, że w ostatnich walkach na zachodnim wybrzeżu Jemenu zaangażowanie Iranu było większe niż podczas wcześniejszych kampanii. Według niego Irańczycy uczestniczyli w planowaniu działań i pomogli Huti włamać się do systemów łączności sił przeciwników. Wsparcia technologicznego mieli również udzielać członkowie Hezbollahu.
Ali al-Buchajti był rzecznikiem Huti w latach 2013-2015, zanim zerwał z ruchem i udał się na emigrację.