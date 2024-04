Zegarek pasażera Titanica sprzedany za zawrotną kwotę

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie

Majątek Astora wynosił 87 mln dolarów, co stanowi ekwiwalent 2,75 mld dolarów według ich obecnej wartości. Czyniło go to nie tylko najbogatszym pasażerem Titanica, ale też jednym z najbogatszych ludzi na świecie w tym czasie. Zegarek nosił później jego starszy syn, William Vincent Astor, który następnie przekazał go synowi sekretarza jego ojca, Williama Dobbyna.